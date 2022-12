Portugal heeft Ronaldo niet nodig om te wervelen

Hét nieuws uit Portugal-Zwitserland was dat vedette Cristiano Ronaldo op de bank startte. Dat Portugal daarna Zwitserland verslond, was bijzaak. Zo gaat dat met CR7.

Start hij of start hij niet? Voor de achtste finale van Portugal tegen Zwitserland werd er volop gespeculeerd of bondscoach Fernando Santos zijn grote vedette Cristiano Ronaldo op de bank zou zetten. Hij had nochtans voldoende redenen om dat te doen – er was zijn misbaar na zijn vroege wissel tegen Zuid-Korea en zijn beperkte meerwaarde dit toernooi –, maar Ronaldo op de bank? Dat zou heiligschennis zijn.

Hattrickheld Ramos

Maar Santos toonde geen genade voor Ronaldo en hij kreeg overschot van gelijk. Uitgerekend Ronaldo’s vervanger Gonçalo Ramos (21) zorgde voor een hattrick. Vooral de 1–0 was prinsheerlijk. Ook het derde en het vijfde doelpunt nam de Benfica-spits voor zijn rekening.

Portugal had Ronaldo niet nodig, de wereld klaarblijkelijk een stuk meer. Tijdens het volkslied richtten de camera’s hun lenzen meer naar de dug-out dan naar het veld. Ronaldo zong gretig mee, bleek uit die beelden. Toen er gevierd werd, toonde hij ook het nodige enthousiasme.

Maar de fans wilden Ronaldo zien. Daarvoor hadden ze betaald. ‘Ronaldo! Ronaldo!’, schalde vanuit elk vak. In de opwarmingszone was er eentje zo blij als een kind, maar hij deed er vooral alles aan om dat niet te laten zien – een nieuw relletje kon hij wel missen.

In minuut 73 kregen de fans hun zin. Ronaldo kwam erin. Het geluid in het stadion was zelfs na de goals minder indrukwekkend. Ronaldo vond het best plezant. Dit was de bevestiging: hij blijft dé ster.

Bij iedere baltoets van Ronaldo, die meteen de aanvoerdersband van Pepe had gekregen, gingen de decibels de hoogte in. Met als (anti)climax zijn 6–1, afgekeurd voor buitenspel. Voor het overige viel hij amper op, en tóch viel hij op. Gewoon door er te zijn.

Los van alle Ronaldo-gekte maakte Portugal dinsdag een statement. In de kwartfinale zaterdag wacht toernooirevelatie Marokko. In Portugal denken ze dat de weg naar de halve finale open ligt.

6–1DOELPUNTEN: 17’ Ramos 1–0; 33’ Pepe 2–0; 51’ Ramos 3–0; 55’ Guerreiro 4–0; 58’ Akanji 4–1; 67’ Ramos 5–1; 90+2’ Leão 6–1