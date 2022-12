Trump Organization veroordeeld voor belastingfraude

Twee bedrijven van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump zijn in New York veroordeeld voor belastingfraude. Een nieuwe smet op het blazoen voor de man die aast op een rentree in het Witte Huis.

Via allerlei constructies betaalden de bedrijven van Trump meer dan een decennium te weinig belastingen. Zo kregen toplui van de bedrijven luxevoordelen die buiten de boekhouding werden gehouden. Het zou onder meer gaan om auto’s, appartementen en cash geld. De openbare aanklager heeft het over ‘een cultuur van fraude en misleiding’ in de twee bedrijven onder de koepel van de ‘Trump Organization’. Beide firma’s riskeren een boete van samen iets meer dan 1,6 miljard euro.

De Trump Organization werd schuldig bevonden op alle zeventien de aanklachten. Het proces duurde zes weken. Donald Trump werd niet persoonlijk aangeklaagd. Advocaten van de Trump Organization probeerden tijdens het proces zo veel mogelijk de schuld in de schoenen van Allen Weisselberg te schuiven, de topman die instond voor de financiën. Weisselberg werkte naar verluidt goed mee waardoor hij een forse strafvermindering zal krijgen.

Trump kondigde enkele weken geleden voor de derde keer zijn kandidatuur voor het presidentschap aan. Sinds hij president af is, haalt hij vooral het nieuws met rechtszaken en onderzoeken.