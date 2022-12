De strijd om de wereldtitel wordt beslecht door oude bekenden uit Europa en Zuid-Amerika, en door het eerste Arabische land in de kwartfinale van het WK. Een onwrikbaar Marokko schreef met een penaltythriller tegen Spanje geschiedenis.

‘Olé, olé, olé, olé.’ Nee, origineel zijn de Marokkaanse overwinningsgezangen die dinsdag te horen waren in de universiteitscampus van Doha, en in grote steden in Marokko, Europa en de Verenigde Staten ...