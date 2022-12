Met een nieuwe aanval op een olietanker op een luchthaven in Koersk staat de teller aan droneaanvallen op Russisch grondgebied op drie in nog geen 48 uur tijd. Moskou en Kiev reageerden nog niet op de recentste aanval in de reeks.

‘Een droneaanval op een vliegveld in de Russische regio Koersk heeft een olieopslagtank in brand gestoken’, meldde de gouverneur dinsdagochtend. ‘Er zijn geen slachtoffers. De brand is plaatselijk.’ Even later kwam dan de melding dat het vuur geblust was. Het hele gebeuren vond plaats op ongeveer 130 kilometer van de grens met Oekraïne.

Rusland incasseert zo de derde droneaanval in twee dagen tijd. De aanvallen van maandag vonden plaats op honderden kilometers van de Oekraïense grens en troffen luchtmachtbasissen. Voor die twee incidenten op maandag wees het Kremlin al richting Kiev. Over de aanval van dinsdag wordt in beide hoofdsteden met geen woord gerept.

‘Alarmsignaal voor de Russen’

Hoewel Oekraïne eerder al Russisch grondgebied wist te treffen, groeit de vrees dat Oekraïne de oorlog steeds dichter onder de neus van de Russische president Vladimir Poetin wil schuiven.

The New York Times kon een hoge ambtenaar binnen de Oekraïense defensie spreken. Die zei niet expliciet dat Oekraïne achter de aanvallen van maandag zat, maar liet wel vallen dat op maandag drones vanaf Oekraïens grondgebied richting de Russische luchthavens zijn vertrokken. Bij minstens één van de operaties waren Oekraïense special forces betrokken die actief zijn op Russische bodem. ‘De schade blijkt minimaal, maar het is een alarmsignaal voor de Russen’, zei de woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht over de aanvallen van maandag.

• Oekraïne tankt steeds meer vertrouwen

Maar er wordt ook vermoed dat Oekraïne zijn eigen wapenarsenaal in ijltempo heeft verbeterd. Het Oekraïense staatsdefensiebedrijf Ukroboronprom berichtte zondag over ‘de laatste tests’ met een eigen langeafstandsdrone die 1.000 kilometer ver zou reiken. Rusland vermoedt dan weer dat de Oekraïners maandag drones van Sovjetmakelij hebben ingezet.

Dat Oekraïne westerse wapens inzet om Russisch grondgebied aan te vallen, lijkt uitgesloten. Voor de meeste westerse bondgenoten geldt dat als rode lijn bij wapenleveringen. The Wall Street Journal schreef maandag nog dat de Verenigde Staten doelbewust het bereik van hun Himars aangepast hebben vooraleer ze die aan Oekraïne schonken. Daardoor raken raketten vanop de Himars zeker niet verder dan het Oekraïense grondgebied.