Twee jaar geleden viel het doek over Frankrijks oudste kerncentrale. Een symbolische en politieke sluiting, waar ze in Fessenheim nog om rouwen. Zeker nu het Franse nucleaire park de problemen opstapelt en de Fransen zich opmaken voor een winter waarin de stroom dreigt uit te vallen.

Kernenergie. Ooit was het een Frans stokpaardje. Net als pakweg de Concorde. Sinds de oliecrisis in de jaren 70 doken de kerncentrales als paddenstoelen op in het Franse landschap. Alleen de VS hebben ...