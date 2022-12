Podcast | Hoe Antwerpen een draaischijf blijft voor Russische diamanten

In november 2019 ging er 296 karaat aan diamanten, met een waarde van 132.000 euro, van Diamville naar ons land. Misschien haalt u nu de schouders op. Tot we u vertellen dat Diamville een bedrijfje is dat in handen is van het beruchte Russische huurlingenleger Wagner. Maar was de diamanthandel in ons land niet zo clean als vers gevallen sneeuw? Een vooral, waarom staat de diamanthandel nog steeds niet op Europese sanctielijst tegen Rusland?