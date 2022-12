Doe de Marrakech: welke versie is de juiste?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Versie 1

‘Er zijn heel veel momenten geweest de afgelopen jaren dat één van de vier regeringspartners een fundamenteel probleem had, zelfs met zaken die al lang goedgekeurd waren. (...) Vandaag zijn wij in dat geval. (...) Wij steunen het Europese migratiebeleid al lang niet meer. Die vrije illegale inwijking naar Europa, dat moet stoppen. (...) Een regering die naar Marrakech gaat, steunen we niet.’

Bart De Wever na N-VA-partijbureau , 3 december, 2018

Versie 2

‘Ik vind het enorm spijtig dat men ons weigert de ruimte te geven om tot een vergelijk te komen. (...) Als de regering ons land bindt in Marrakech, zullen wij dat niet aanvaarden. Premier Michel zal dan morgen opstijgen in Melsbroek als premier van de Zweedse regering, maar landen als de premier van de Marrekechcoalitie. (...) Dit (pact) raakt de kern van onze partij, van onze overtuiging. We zijn niet tegen migranten of tegen migratie, wel tegen de Europese migratiechaos. En boven deze chaos een pact aanvaarden is echt niet mogelijk. Wellicht is hiervoor brede steun in het parlement, maar volgens ons helemaal niet bij de bevolking.’

Bart De Wever op persconferentie nadat de regering beslist had om het pact goed te keuren, 8 december, 2018

Versie 3

‘We hadden makkelijk naar een onthouding kunnen fietsen. Als je in de verte een ijsberg ziet, hoef je maar 3 millimeter aan je stuur te draaien om ernaast te varen. Maar de premier beschouwde die ijsberg als een kans om te laten zien dat hij de echte baas was. (...) Hij is recht op die ijsberg afgevaren en daardoor kon hij alleen nog maar verliezen: ofwel plooide hij en bewees hij dat ik de baas was, ofwel crashte zijn regering op de ijsberg. Maar ik erken dat we zelf ook fouten hebben gemaakt. We hebben dat pact te lang veronachtzaamd.’

Bart De Wever in ‘Humo’, 14 mei, 2019

Versie 4

‘Marrakech was een harde noot voor ons. In september zeiden we al dat het voor ons moeilijk lag. Ik zei aan de Wetstraat 16: met een onthouding kunnen we wegkomen. De wellust waarmee men ons dat heeft geweigerd, was emotioneel doorslaggevend. Men zou ons het Marrakechpact door de strot rammen om ons kwetsbaar te maken voor uiterst rechts. Die zitting in het parlement toen de Marrakech-coalitie zich vormde: dat was haast orgastisch.’

Bart De Wever, ‘Het Laatste Nieuws’, 24 mei, 2019

Versie 5

‘Ik zal u iets opbiechten: die regering is niet gevallen over het Marrakechpact, maar over de sabotage van Kris Peeters (toen CD&V-minister van Werk, red.). Als het de moeite was, hadden we dat pact nog kunnen doorslikken, maar op onze partijvergadering was iedereen ervan overtuigd dat Peeters de arbeidsdeal nooit zou afwerken. (...) De begroting ging naar een evenwicht, maar zonder de arbeidsdeal zou die weer de foute kant opgaan. Wat hadden we dan nog aan de kiezer te melden? (...) Toen hebben we beslist om niet te plooien.’

Bart De Wever in ‘Humo’, 6 december, 2022