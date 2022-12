Hoe krijg ik al die chocolade verwerkt?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: kun je iets anders doen met chocolade dan je er gewoon onwel aan eten? Vier recepten uit ons archief bieden een uitweg.

BANANENBROOD

Laat je niet misleiden door de naam van dit vieruurtje: langwerpige, onversierde cakes worden in het Engels ‘bread’ genoemd, maar alles aan dit recept is smeuïge verwennerij. Het mislukt nooit. Je collega’s, huisgenoten en vrienden worden er heel blij van. En bovendien is dit een geknipte sterkhouder voor de examentijd, ongecompromitteerd lekker maar toch ook voedzaam.

Ingrediënten

200 g bloem

1 tl bicarbonaat

1 snufje zout

100 g bruine suiker

75 g zure room (ook volle Griekse yoghurt of mascarpone doen het goed)

75 g boter op kamertemperatuur

2 eieren op kamertemperatuur

4 rijpe bananen, gewicht zonder schil ongeveer 300 g

Eventueel 1 banaan om bovenop het brood te leggen

75 g zwarte chocolade, in stukje gehakt of 75 g gehakte geroosterde noten

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 175 °C. Meng de bloem met het bicarbonaat en het zout in een kom en zet apart voor straks. Meng de suiker met de zure room en boter in een andere mengkom. Mix het botermengsel met de kloppers van een handmixer tot een luchtige massa, ongeveer 3 minuten. Voeg een voor een de eieren toe terwijl je blijft kloppen met de mixer. Voeg nu in twee keer het bloemmengsel toe terwijl je voorzichtig met een houten lepel roert tot alle bloem is opgenomen in het deeg. Roer niet te hard, anders krijg je een taai bananenbrood.

2. Snijd de gepelde bananen in schijfjes en plet ze tot moes met een vork in een diep bord of mengkom. Roer de bananen met een houten lepel onder het deeg, samen met de stukjes chocolade, tot de bananen in het deeg zijn opgenomen. Meng opnieuw zo kort mogelijk.

3. Vet een cakeblik in met boter en bestuif daarna met bloem of bekleed met een stuk bakpapier. Stort het deeg in het bakblik. Voor wat uiterlijk vertoon kun je het bananenbrood afwerken met een banaan die je in de lengte halveert. Leg de stukken bovenop het deeg en zet het cakeblik in de oven.

4. Bak 50 à 60 minuten, tot je een prikker in de cake kunt steken en die er schoon uitkomt. (Er kan wel wat gesmolten chocolade aan hangen, dat is geen probleem: je mag gewoon geen nat deeg meer aan de prikker zien kleven.)

• Een recept van Barbara Serulus, foto: Tine Lejeune

ENERGIEBALLETJES MET AMANDEL EN CHOCOLADE

We blijven even bij de mensen die de komende weken krachtvoer nodig hebben. Scholieren met examens, studenten in de blok, mensen die op de valreep hun sportvoornemens voor 2022 nog willen realiseren: deze ‘bliss balls’ vol gezonde vetten, vezels en antioxidanten zijn voor jullie! Wij rolden ze in knalblauw spirulinapoeder, maar je kunt ze net zo goed door cacao of kokosrasp halen.

Ingrediënten (voor ongeveer 20 balletjes)

4 gedroogde dadels (of 25 g gedroogd fruit)

125 g amandelpasta of een andere notenpasta

25 g hennepzaad en 25 g kokosrasp (of 50 g zaden, noten of iets anders dat voor stevigheid zorgt)

1 kl cacao

1 kl spirulinapoeder

1 snuf zeezout

blauw spirulinapoeder (of iets anders om de balletjes door te rollen)

Bereiding

1. Haal de pitten uit de dadels en laat een kwartiertje wellen in lauwwarm water of vijf minuten koken in een klein laagje water. Giet af.

2. Doe alle ingrediënten in een keukenmachine en mix tot een plakkerig deeg. Een staafmixer gebruiken kan ook. Is het deeg te korrelig? Voeg dan wat notenpasta toe. Of is het te plakkerig? Doe er dan nog wat kokosrasp of hennepzaad bij.

3. Draai balletjes van het deeg en rol ze ter afwerking in spirulinapoeder, cacao of kokosrasp.

Mogelijke extra smaakmakers: citroen- of limoenrasp, vanille, speculaaskruiden, kaneel, ahornsiroop, honing, chocoladestukjes of cacaonibs …

• Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

ESPRESSO-CHOCOLADEKOEKJES

Deze koekjes zijn perfect voor na een feestmaal: ze zijn het equivalent van een espresso met een stukje chocolade, een onweerstaanbare combinatie. Wij haalden onze inspiratie voor dit recept bij de Italiaanse chef David Rocco, die deze zachte, brownie-achtige koekjes meesterlijk bakt.

Ingrediënten

60 g zachte boter

125 g bruine suiker

1 ei

125 g zwarte chocolade, gesmolten

25 g cacaopoeder

80 g bloem

4 tl instant-espressopoeder

1 tl bakpoeder

1 snuf zout

Bereiding

1. Klop de boter en de suiker tot een geheel (met een elektrische mixer, een keukenmachine of met de hand). Voeg het ei toe en vervolgens de chocolade.

2. Zeef in een andere kom de bloem, de cacao, het instantespressopoeder, het bakpoeder en het zout. Voeg die droge ingrediënten toe aan het botermengsel en meng kort tot alles samenkomt in een (ietwat plakkerig) deeg.

3. Schep het deeg op huishoudfolie en wikkel het erin. Leg een uurtje in de koelkast, zodat het kan opstijven.

4. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Rol bolletjes van het deeg en plaats ze zo’n 5 cm uit elkaar op de bakplaat.

5. Bak 12 à 15 minuten tot de koekjes ietwat zijn uitgelopen en barstjes krijgen. Schep ze voorzichtig op een taartrekje om ze te laten afkoelen.

• Een recept van Barbara Serulus, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

CHOCOLADE-KOFFIEPUDDING MET VANILLEKRIEKEN

Deze pudding is nostalgie met een update: een rijk chocoladedessert, maar wel met kruidige toetsen van koffie en kardemom. Daarbovenop komen nog de frisse krieken met een vleugje warme vanille: wie kan dit weerstaan? Je kunt eender welke plantaardige melk gebruiken voor dit recept, maar wij vinden deze pudding op z’n best met havermelk.

Ingrediënten (voor 6 grote porties)

Voor de pudding:

65 g suiker

30 g cacaopoeder

1 tl oploskoffie

1 el maizena (of 1,5 el als je van een stevige pudding houdt)

½ tl kardemompoeder

Een snufje zout

500 ml havermelk (als je de keuze hebt tussen volle en magere havermelk: kies vol!)

85 g donkere chocolade, in stukjes

Voor de topping:

350 g krieken op siroop (uitgelekt gewicht)

1 el vanille-extract of 1 vanillepeul, in de lengte opengesneden

250 ml plantaardige room om op te kloppen

Bereiding

1. Doe de suiker, cacao, oploskoffie, maizena, kardemom en het zout in een diepe sauspan. Voeg de melk toe terwijl je roert en zet de sauspan op een middelhoog vuur. Blijf roeren terwijl de pudding warm wordt en al pruttelend indikt. Roer over de hele bodem zodat de pudding nergens de kans krijgt om aan de bodem te plakken. Het duurt zo’n 5 à 8 minuten tot de pudding voldoende is ingedikt (test of er een dikke laag pudding aan je lepel blijft hangen).

2. Voeg nu de chocolade toe en roer goed tot alle stukjes gesmolten zijn. Haal van het vuur.

3. Giet de warme pudding in potjes (doe dit snel, want de pudding begint meteen af te koelen en op te stijven). Zet de potjes pudding in de koelkast tot ze zijn afgekoeld en opgesteven.

4. Warm voor het serveren van de pudding de krieken op in hun siroop. Als je een vanillepeul gebruikt, laat je die meteen mee opwarmen. Schraap op het einde het merg uit de peul en meng onder de siroop. Als je vanille-extract gebruikt, voeg dat dan op het einde toe aan de warme krieken. 5. Klop intussen de room op. Serveer de pudding met een toef koude opgeklopte room en een schep warme vanillekrieken.

Tip: De koffiesmaak van deze pudding is heel subtiel. Wil je een stevigere boost, verdubbel dan de hoeveelheid koffie. Houd je helemaal niet van koffie? Dan kun je de instantkoffie gewoon weglaten.

Tip: Wij kiezen voor een zachte, romige pudding die niet stijf staat. De pudding wordt met deze hoeveelheid maizena pas lobbig bij het afkoelen. Houd je van een stevige pudding, aarzel dan niet om de hoeveelheid maizena aan te passen.

• Een recept van Barbara Serulus, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

Zit u zelf ook met een vraag? Mail ze naar decemberdesk@standaard.be, en we gaan op zoek naar het antwoord. Ook als u gouden advies hebt dat u graag met andere lezers deelt, kunnen we dat doorgeven in deze rubriek.