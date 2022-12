Guns N’ Roses klaagt wapen- en rozenwinkel Guns N’ Roses aan

De Amerikaanse rockband Guns N’ Roses is een rechtszaak begonnen tegen een wapenwinkel met dezelfde naam. Te verwarrend, klinkt het.

Texas Guns N’ Roses, een Amerikaanse online winkel die naast vuurwapens ook rozenboeketten verkoopt, heeft volgens de populaire band de naam gebruikt zonder goedkeuring, vergunning of toestemming. De rockband beticht de wapenwinkel ervan ‘het merk van Guns N’ Roses te hebben overgenomen met als doel consumenten te doen geloven dat ze geassocieerd zijn met ons’, valt te lezen in een verklaring.

De rockband eist dat Jersey Village Florist, het bedrijf achter Texas Guns N’ Roses, de naam van de band niet meer gebruikt en alle proceskosten betaalt. Ook de bloemenverkoop wordt er als argument bij gehaald. Texas Guns N’ Roses beweert rozen en andere boeketten te verkopen, zegt de band, maar de zaak is niet officieel geregistreerd als bloemenwinkel. Bovendien, klinkt het, is de bloemenverkoop bedoeld ‘om het handelsmerk van de band toe te eigenen en te rechtvaardigen’.

Op de website van de online handelaar, die intussen offline is gehaald, staan volgens de rockband ook bepaalde polariserende politieke standpunten over de regulering van vuurwapens. Het bedrijf heeft nu achttien dagen de tijd om te reageren op de aanklacht.

‘Nooit verwarring’

Volgens de wapenwinkel is er ‘nooit verwarring’ geweest en heeft de band daar ook ‘geen bewijs’ van. ‘Absoluut niemand is in de war. Niemand denkt dat wij de band zijn of dat we er enigszins mee verbonden zijn’, zei de advocaat van het bedrijf bij lokale media. ‘Dit is niets meer dan een poging om de kosten van de winkel op te drijven. We zullen dit aanvechten.’

De winkel heeft zijn naam in 2014 als handelsmerk aangevraagd en werd in 2016 geregistreerd. Volgens Amerikaanse media kreeg de band voor het eerst lucht van de winkel in 2019 en werd het jaar daarna al een sommatiebrief gestuurd. Daarop kreeg de band geen reactie, noch op de herinnering die een paar maanden later werd verstuurd.