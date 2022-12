Westerse sancties leiden al tot file van olietankers rond Turkije

Het westerse embargo op ruwe olie uit Rusland laat zich meteen voelen op enkele zeeroutes die van groot belang zijn voor Moskou. Turkije houdt enkele tientallen olietankers tegen die niet kunnen bewijzen dat ze correct verzekerd zijn.

Sinds begin deze week is de invoer per schip van Russische ruwe olie in de Europese Unie verboden. Voor Rusland zit er daardoor niets anders op dan verder weg klanten te vinden voor zijn olie.

Tegelijk legde de Europese Unie makelaars en verzekeraars die in Europa zijn gevestigd, echter ook beperkingen op om wereldwijde transporten van Russische olie te verzekeren. Europese makelaars mogen alleen nog tankers met Russische olie verzekeren als zij varen naar landen die een prijsplafond van 60 dollar per vat respecteren.

Die dubbele maatregel laat zich nu al voelen rond Turkije. Aan de Bosporus en de Dardanellen, twee zeestraten in Turkse wateren die de Russische havens in de Zwarte Zee verbinden met internationale bestemmingen, lag dinsdag een twintigtal tankers met ruwe Russische olie onverrichter zake voor anker. Sommige zelfs al sinds 29 november, nog voor het embargo van kracht werd.

Meerdere bronnen verklaren tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat de Turkse autoriteiten ‘bijkomend bewijs’ willen zien van de rederijen dat ze correct verzekerd zijn tegen onder meer aanvaringen en olielekken, vooraleer ze vrije doorgang krijgen. Tankers met geraffineerde olieproducten, zoals benzine of diesel, worden nog wel doorgelaten – de sancties op die producten worden pas in februari van kracht.

Olie uit Kazachstan

De ‘file’ op de Turkse wateren is het eerste voorzichtige bewijs dat de westerse sancties wel degelijk een effect kunnen hebben op de wereldhandel in ruwe olie. Zelfs niet alleen voor ruwe olie uit Rusland. Financial Times wijst erop dat veel van de olietankers die Turkije momenteel tegenhoudt, ruwe olie bevatten die oorspronkelijk uit Kazachstan komt. Die olie werd eerst via pijpleidingen naar Russische havens gebracht, en daar vervolgens overgepompt naar olietankers – en valt eigenlijk niet onder de westerse sancties.

De International Group of P&I Clubs, een groep van dertien maritieme verzekeraars, trok daarover maandag al aan de bel. Ze klaagt dat de Turkse autoriteiten ‘veel meer’ verzekeringsdocumenten opvragen dan normaal het geval is.

Om de westerse oliesancties te omzeilen, bracht Rusland een ‘schaduwvloot’ in stelling, met een honderdtal olietankers die buiten het oog van de bevoegde autoriteiten hun lading olie toch ter bestemming proberen te brengen.