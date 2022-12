Ransomware treft stad Antwerpen

In de nacht van maandag op dinsdag hebben hackers de computersystemen van de stad Antwerpen aangevallen met ransomware. Die zijn daardoor geblokkeerd, wat gevolgen heeft voor de dienstverlening.

Verschillende digitale toepassingen van de stedelijke administratie zijn volgens de stad getroffen. Dat heeft gevolgen voor zowel de interne werking van de diensten als voor de dienstverlening aan burgers, klinkt het. Onder meer de afsprakentool voor de stedelijke loketten werkt momenteel niet.

Wie verantwoordelijk is voor de aanval, is nog niet bekend. Aan De Standaard werd bevestigd dat de diensten zijn getroffen door ransomware.

‘Naast de problemen met die afsprakentool ligt het reservatiesysteem voor de stedelijke musea ook plat’, zegt Dirk Delechambre, woordvoerder van Stad Antwerpen. ‘De werking van de stadsloketten is ook verstoord. We kunnen momenteel bijvoorbeeld geen identiteitskaarten meer uitreiken. Veel van de toepassingen aan die loketten zijn federaal, en die hebben preventief de lijnen afgesloten. Enkel reispassen kunnen nog worden afgehaald.’

Ook het mailverkeer is getroffen. Alexandra d’Archambeau, Open VLD-raadslid voor het district Wilrijk, tweette dat ze geen mails meer kon versturen. Het platform voor online politieke besluitvorming werkt evenmin.

Stad Antwerpen geraakt door een cyberaanval. Voor de eerste maal dat ik als raadslid ook rechtstreeks de gevolgen voel. Mail ligt plat alsook het online politieke besluitvorming platform.

Wanneer gaan we in België eindelijk van cybersecurity een prioriteit maken? #dtv pic.twitter.com/BloTjfVhKa — Alexandra d’Archambeau (@alexandradarch) December 6, 2022

De hulpdiensten kunnen wel hun werk blijven doen, al zou de lokale politie ook hinder ondervinden van de aanval.

‘We proberen nu de backups weer online te krijgen’, laat de stad nog weten. Wanneer de problemen opgelost zullen zijn, is nog niet duidelijk. De stad heeft nog geen klacht ingediend. ‘Alles is nog volop in onderzoek’, zegt woordvoerder Delechambre.

Eind november raakte bekend dat de lokale politie van Zwijndrecht ook te maken had gekregen met een ransomware-aanval. In dat geval was die het werk van de Ragnar-groep, die nadien enkele gigabytes aan interne data online zette.