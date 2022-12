De Onze-Lieve-Vrouw-snoepjes of ‘Mariakes’ zijn dé klassieker onder de sinterklaassnoepjes en van oer-Belgische makelij. Hoe komt het toch, dat dit wat oubollig aandoende snoepje zo populair blijft? Alleszins niet door doortrapte marketing, zo blijkt.

700.000 Maria’s per dag. Nee, we hebben het niet over verschijningen in Lourdes of Scherpenheuvel, wel over snoepjes in Anderlecht. Want daar, in een woonwijk, rollen ze dagelijks van de band in de fabriek ...