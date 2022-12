AA Gent maakt 14 miljoen euro verlies in 3 jaar

Veertien miljoen euro verlies in de jongste drie seizoenen: dat is de balans die AA Gent voorlegt. In het laatste boekjaar, waarin het vijfde werd en de Beker van België won, gingen de Buffalo’s zes miljoen in het rood, het zwaarste verlies in het jongste decennium.

Het is geen geheim dat AA Gent al een tijd zoekt naar een externe kapitaalsinjectie. Dat het zo lang duurt, heeft volgens de club met de zorgvuldigheid te maken waarmee dat gebeurt. De tijd tikt nochtans. Voor eind 2023 moeten de huidige bedrijfsstatuten – Gent is een cvba met sociaal oogmerk – sowieso gewijzigd worden door veranderde wetgeving. Bovendien tonen de jaarcijfers dat vers geld nodig is. Het voorbije boekjaar, het seizoen 2021-2022, verloor AA Gent zes miljoen euro.

8,7 miljoen dankzij Europa

Nochtans stegen de inkomsten weer na een door corona geteisterd seizoen 2020-2021. Uit deelname aan de Conference League werd zelfs 8,7 miljoen euro gepuurd. De kosten stegen evenwel ook. ‘De professionalisering van Jong AA Gent zorgde voor extra kosten. Vier trainers, een fulltime kine, spelers: dat betaal je’, zegt CEO Michel Louwagie. ‘De gestegen energiefactuur is ook een extra uitgave: in plaats van 900.000 euro betalen we nu jaarlijks 3 miljoen euro voor ons stadion en twee oefencomplexen. Het stadion kost ons al 6,5 miljoen euro per jaar. Wat ons ook versmacht, is de beslissing van de regering om op 1 januari de fiscale en sociale gunstmaatregelen af te schaffen’. De loonkosten van AA Gent stegen dan ook met 3,7 miljoen euro, naar 39,5 miljoen.

Volgend jaar weer verlies

Opvallend is dat de verkoop van spelers als Roman Yaremchuk (17 miljoen euro) en Niklas Dorsch (7 miljoen) in 2021 in het voorbije boekjaar werd opgenomen en moest helpen om de zware coronaverliezen te dempen. Desondanks verloor AA Gent toch nog zes miljoen. Een jaar eerder moest ook de verkoop van Jonathan David de put helpen dempen. Afgelopen zomer maakte Gent echter geen transferwinst.

Voor volgend jaar worden er dus opnieuw rode cijfers verwacht. ‘Wij kunnen niet anders dan zuinig zijn en de tering naar de nering zetten’, zegt Louwagie. De zware contracten van Vadis Odjidja, Sven Kums en Michael Ngadeu lopen volgende zomer af. Aan dezelfde voorwaarden bijtekenen, wordt onmogelijk, als ze überhaupt een nieuw voorstel krijgen.

Zes miljoen het voorbije boekjaar, twaalf maanden eerder 2 miljoen, in 2020 ook al 5,8 miljoen. Gent lijdt dus net geen 14 miljoen euro verlies op drie jaar. Het eigen vermogen – de spaarpot – is daardoor geslonken tot 16,6 miljoen euro. ‘Dramatisch is dat nog niet, maar het mag wel duidelijk zijn waarom wij een investeerder proberen te vinden’, zegt Louwagie. Anders dreigt AA Gent zijn plaats in de top van het Belgische voetbal te verliezen, voor zover dat proces eigenlijk niet al aan de gang is.