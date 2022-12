Dit zijn de 22 vrouwen die dit jaar slachtoffer werden van femicide in ons land

Dit jaar zijn in ons land al minstens 22 vrouwen vermoord omdat ze vrouw waren. Dat cijfer wordt door de blog Stop Feminicide bijgehouden op basis van nieuwsberichten in de pers, want officiële statistieken zijn er nog niet in België. Vorig jaar noteerde de blog minstens 22 gevallen van feminicide, in 2020 waren dat er 26 en in 2017 telden ze er 43.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

12 januari - Anita F. (57), Heusy

Een zeventiger belt in paniek naar de hulpdiensten. Zijn vrouw ligt bewusteloos onderaan de trap. Maar de ambulanciers die ter plaatse snellen, ruiken onmiddellijk onraad en roepen er ook de politie bij omdat ze helemaal niet zeker zijn dat de vrouw wel viel. De gerechtelijke experts ontdekken inderdaad sporen die helemaal niet matchten met het verhaal van de man. Zo is de vrouw ook gewurgd.

Anita F. Foto: rr

25 januari- Julienne Pauwels (73), Keerbergen

André B. vindt Julienne terug in de badkamer van haar huis in Keerbergen. Opgeknoopt met de draad van een strijkijzer rond haar hals. Of dat is toch zijn eerste versie als hij zogezegd helemaal in paniek bij de buren binnenvalt na de gruwelijke ontdekking. Een theorie die niet iedereen lijkt te geloven, zeker omdat Julienne maar één arm echt kon gebruiken. André B. wordt opgepakt en zit maanden in voorhechtenis, maar uiteindelijk mocht de man die zijn onschuld staande houdt toch beschikken wegens een gebrek aan bewijs.

Julienne. Foto: rr

3 februari - Rosa Arnou (87) Waregem

62 jaar waren ze getrouwd en samen hadden ze drie kinderen, maar toch vermoordde de 92-jarige Roger V.H. zijn vrouw tijdens een ruzie. “Zij smeet met van alles. Ik smeet terug”, verklaarde de man. Hij gooide met stoelen, met huisraad, “en met al wat hij vast kon krijgen”. Roger stapte na het geweld helemaal overstuur naar buiten en haastte zich naar zijn zoon, die even verderop woont, om te vertellen wat er gebeurd was. Roger gaf zich ook zelf aan bij de politie.

8 februari - Yohanne G. (40), Gesves

“Ik heb mijn vrouw verschillende keren gestoken met een mes.” Dat is wat de man van hondentrimster Yohanne G. aan de telefoon verklaart tegen de politie. Die vrezen nog voor aankomst aan het huis van het slachtoffer voor het ergste omdat ze weten dat de moordenaar al eerder zijn vrouw heeft proberen te vermoorden. Hij kwam er toen van af met een opschorting van straf, omdat ze opnieuw een gezellig gezinnetje vormden, samen met hun kindje dat overigens thuis was toen zijn mama door zijn papa werd omgebracht.

Johanne G. Foto: rr

19 februari - Lucia Valentini (58), Jumet

Sergio Siciliano (53) was maandenlang gevlucht naar Frankrijk omdat hij aan een gevangenisstraf wou ontkomen. Een straf die hij nota bene kreeg voor geweldpleging tegen vrouwen. Maar bij zijn terugkeer in ons land begin februari gaat hij niet naar de gevangenis, maar windt hij kapster Lucia rond zijn vinger. Na een kortstondige relatie vermoordt hij haar in haar kapsalon, met tientallen messteken. ’s Morgens geeft hij zich pas aan, nadat hij nog een nachtje gezellig doorzakt met de nodige alcohol en vrouwelijke aandacht.

Lucia V. Foto: rr

21 februari - Lamia Hadji,(22), Trazegnies

De jonge moeder werd bij een discussie door haar partner doodgeschoten met een kogel door haar hoofd. Haar vriend blijft beweren dat het om een ongeluk gaat, een kogel die hij per ongeluk afschoot omdat ze ruzieden over het moordwapen.

28 februari - Candice Harray (44), Awans

De kinesiste wordt samen met haar zonen Julien en Lucas, 11 en 14 jaar, vermoord. Zij met een bijl, de zonen met een mes. Michel Mourad (44) pikt het niet dat zij van hem wil scheiden, laat hij in een briefje weten waarin hij zijn daden verklaart. Want ook de man zelf wordt dood aangetroffen als de politie de villa binnenvalt nadat enkele mensen alarm slaan omdat de vier nergens komen opdagen. Mourad beroofde zich van het leven met een cirkelzaag.

Candice Harray. Foto: rr

22 maart - Flavienne Van den Broeck (57), Willebroek

Bij een ruzie duwt Taco ‘Taak’ B. (59) zijn partner, die zeer slecht neerkomt en daarbij ernstige verwondingen oploopt. Taco alarmeert zelf nog de hulpdiensten en wacht die ook op aan het huis. Flavienne wordt nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overlijdt daar aan haar opgelopen letsels.

24 maart - Magali W., (46) en Coline P. (17) Kraainem

Geluidstechnicus Pierre D. (51) bekende pas deze week na maandenlang ontkennen de moord op zijn ex en voormalige stiefdochter, of toch dat hij de opdrachtgever was voor de moorden die hij liet plegen door een Congolese bokscoach. Nochtans beweerde hij van in het begin dat hij een sluitend alibi had en zelf op de misselijk makende crime scene stootte wanneer hij na een nachtje bij een vriend terugkeert naar hun huis in Kraainem. Pierre D. (51) bleef al die tijd zijn betrokkenheid staalhard ontkennen en werd zelfs na enkele weken opnieuw vrijgelaten. Tot DNA in het huis naar de moordenaar zelf leidde en bleek dat er ook nog eens intensieve communicatie was tussen de geluidstechnicus en de Congolees.

Magali W. Foto: fedpol

Coline P. Foto: rr

25 juni -Sandra Bellaccomo (32), Berlare

De 32-jarige Sandra Bellaccomo uit Berlare werd eind juni neergeschoten in een veldweg langs de E17 in Overmere. De 30-jarige schutter, haar overbuurman met wie ze een tijdje een buitenechtelijke relatie had, reed daarna in paniek met de zwaargewonde vrouw naar zijn zus. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed.

Sandra Bellaccomo.

12 juli - Marly Schapendonk (35), Kinrooi

De 56-jarige Eric V. uit Nederland vermoordde in de nacht zijn ex-partner Marly Schapendonk (35) en haar neef. De neef Witte van Sande bleef naar verluidt bij Marly slapen om de jonge moeder te beschermen. Zij was bang van hem en vreesde dat hij een vuurwapen had. Niet onterecht. Ze kende ook zijn reputatie als stalker. Eric V. stalkte en bedreigde haar al wekenlang. Iets wat hij nog met verschillende vrouwen had gedaan in het verleden. In Nederland was hij daarvoor al vervolgd.

Marly Schapendonk.

1 augustus - Véronique Favorel (53), Saint-Léger

Christian Vandemeulebroucke (58) vermoordt Veronique Favorel met de blote vuist na een hoogoplopende ruzie die zelfs de buren horen. Per ongeluk, zo beweert hij als hij een dag na de feiten zich aangeeft bij de politie.

Véronique Favorel. Foto: rr

7 september - Khadouj Ouad (52), Antwerpen

De 62-jarige Alal Z. achtervolgt zijn slachtoffer en steekt haar uiteindelijk neer op het Kiel in Antwerpen. De vrouw sterft op straat. Drie maanden voor haar dood was het slachtoffer al eens gestoken door haar moordenaar, maar toen overleefde ze de aanslag op haar leven wel. Dat de dader na dit incident vrij rondloopt en haar opnieuw kan aanvallen, dit keer met dodelijke afloop, leidt tot woede bij familie en vrienden.

10 september - Madisson H. (27), Sprimont

Madisson wil een beetje meer op eigen benen staan, wat onafhankelijker zijn van haar partner David Piton (32) met wie ze al vijftien jaar een koppel vormt en met wie ze twee kinderen heeft: twee meisjes, van vier jaar en amper zes maanden oud. Maar de bezitterige Piton wil niet dat ze zelf centen verdient en zet haar aan de deur. Hij pakt de kinderen van haar af. Twee dagen voor haar dood gebruikt hij de meisjes om zijn ex te lokken naar zijn huis, waar hij haar neerknalt. Hij belt de politie op en bekent de feiten terwijl hij op een speelpleintje is met zijn twee dochtertjes.

17 september - Ann D. (56), Leuven

Het was iets voor middernacht toen een buurman het lichaam van de vrouw aantrof op de parking. Ze was uit het raam van haar appartement naar beneden gevallen of zelf gesprongen, of daar leek het toch op het eerste gezicht op. Maar er waren meteen ook te veel tegenargumenten voor die theorieën waardoor ook de piste van een misdaad werd onderzocht. Met succes, want al snel kwam een 36-jarige man in het vizier die onmiddellijk ook zijn betrokkenheid bekende. De relatie tussen slachtoffer en dader en het eigenlijke motief voor de moord blijven voorlopig nog onduidelijk.

19 september - Delphine Kulcsar (51), Mont-sur-Marchienne

Carl Manzanares kan niet verkroppen dat zijn vrouw van hem wil scheiden en bijna onmiddellijk een nieuwe relatie aanknoopt. Uit wraak vermoordt hij de geschiedenisleerkracht en haar nieuwe partner. Manzares biecht zijn daden telefonisch op aan zijn zus tijdens de terugrit naar het huis van zijn moeder. Eenmaal thuis stapt hij ook uit het leven.

Delphine Kulcsar. Foto: rr

12 oktober - Meryeme X. (60), Sint-Gillis

Het is een buurtbewoner die het lichaam van Meryeme X., moeder van vijf, aan een balkon vier hoog ziet hangen. Ze heeft zichzelf opgehangen, daar lijkt het toch op. Na een diepere examinatie van het lichaam blijkt de vrouw helemaal geen zelfmoord te hebben gepleegd maar is ze om het leven gekomen omdat haar man Driss S. haar keelde.

27 oktober - Teresa R. (23), Brussel

Haar ex-vriend bracht de verpleegster om het leven met messteken. Het 24-jarige lid van de Guardia Civil was naar ons land gereisd om Teresa te overtuigen terug te keren en opnieuw voor hem te kiezen. Dat weigerde ze, waarna hij in een furie ontstak en haar doodde. Hij sprong daarna zelf uit het raam maar zijn zelfmoordpoging mislukte. De jongeman werd nadien opgepakt.

7 november- Myriam Nivarlet (59), Schaffen

Jacky G. bracht zijn vrouw om met een mes. Het koppel deelde al twintig jaar lief en leed, maar was pas drie maanden voor de feiten getrouwd. Het was Jacky G. (65) zelf die de hulpdiensten opbelde om naar de statige hoeve in Schaffen te snellen. Maar daar konden ze niet anders dan vaststellen dat het slachtoffer al was overleden en de dader zelf ook zware verwondingen had omdat hij zichzelf toetakelde met een mes.

3 december - Cennet K. (28), Dendermonde

De politie was de afgelopen vier jaar al vier keer moeten tussenkomen. Vrijdag vermoordde Ismael Y. zijn zwangere vrouw Cennet en haar vijfjarige zoontje na een discussie over zijn zware druggebruik. De man, stevig onder invloed, slikte haar commentaar niet en sloeg genadeloos toe. Eenmaal sober en nuchter genoeg gaat hij zich bij de politie aangeven als dader van een familiedrama.

4 december - Heidi Braye (52), Marke

Onder de ogen van haar kleindochter is Heidi Braye (52) zondagavond thuis in Marke met een zwaard vermoord door haar ex. Heidi had al enige tijd een nieuwe vriend, en dat kon Mohamed Z. (37) niet verkroppen.