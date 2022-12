Overwegend droog met later hier en daar opklaringen

Het is dinsdag op de meeste plaatsen eerst grijs met in het oosten nog wat motregen, in de Hoge Ardennen soms lichte sneeuwval. In de loop van de dag verschijnen er op meerdere plaatsen opklaringen, in het noordwesten soms brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het dan weer zwaarbewolkt en mistig. In de kuststreek vallen enkele buien die in de late namiddag geleidelijk het land verder binnentrekken, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden vlak aan zee. De wind is meestal zwak en krimpt van noordelijke naar eerder westelijke richtingen.

Dinsdagavond en volgende nacht wordt het wisselvallig met buien vanaf de Noordzee. De buien kunnen op hun weg naar de Ardennen een winters karakter gaan aannemen, in de Hoge Ardennen worden dat sneeuwbuien. Ten zuiden van Samber en Maas kan mist lokaal het zicht fors gaan beperken. De minima liggen tussen ­1 graad in de Ardennen, +2 graden in het noordwesten van het land en +6 graden vlak aan zee. De wind waait zwak tot matig uit west tot zuidwest. Aan zee waait er een matige tot vrij krachtige wind uit noord tot noordwest.

Woensdag is het wisselvallig met meestal veel bewolking en buien vanaf de Noordzee. De meeste buien vallen in het westen van het land. In het oosten kunnen de buien dan weer een winters karakter aannemen over de Ardennen. In de Ardennen moet men bovendien ook rekening houden met mist en laaghangende bewolking die het zicht fors kunnen beperken. De maxima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en +6 graden in het westen. De wind waait in het binnenland meestal zwak uit westelijke richtingen. Aan zee waait de wind matig tot vrij krachtig uit noordwest.