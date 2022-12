Actrice Kirstie Alley, bekend uit ‘Cheers’, overleden

De Amerikaanse actrice Kirstie Alley – onder andere bekend van haar rol als Rebecca in de sitcom Cheers – is overleden aan kanker. Ze werd 71. Dat melden diverse Amerikaanse media, die zich baseren op een verklaring van haar kinderen op sociale media.

Alley verwierf bekendheid in 1987 toen ze als Rebecca Howe een hoofdrol vertolkte in de populaire NBC-reeks Cheers, waarvoor ze in 1991 zowel een Emmy als een Golden Globe won. Een tweede Emmy kreeg ze voor haar vertolking van Sally Goodson in David’s Mother in 1994. Daarnaast schitterde de actrice onder andere ook in televisieshows als Veronica’s closet en op het witte doek in Look who’s talking (1989), It Takes Two (1995) en Drop dead gorgeous (1999).