Brazilianen dansen voor Pelé en voor Qatar

Wint Qatar alsnog zijn eigen WK? De drie vedetten van de Qatarese staatsclub Paris Saint-Germain staan met hun respectievelijke landenteams als favorieten in de kwartfinales. Van het trio Mbappé-Messi-Neymar straalt die laatste met voorsprong het meeste plezier uit.

Dansen, dansen en nog eens dansen. Zonder het te beseffen zijn de ‘Goddelijke Kanaries’ in Qatar op missie. In een land waar feesten tot de privésfeer behoort, nodigt het Braziliaanse team de neutrale supporters uit om mee te vieren. De straten van Doha kleuren kanariegeel van Amerikaanse, Arabische en Europese successupporters, die na de uitschakeling van hun land van team zijn veranderd.

Het is moeilijk om niet blij te worden van Brazilianen op een voetbalveld. Zeker niet wanneer de Seleção zoals dit jaar met een bijna vulgair overschot aan talent in competitie treedt. Voor de wedstrijd tegen Zuid-Korea recupereerde bondscoach Tite Neymar Junior en Danilo. Brazilië begon met veel goesting en na zeven minuten trapte Vinicius Junior, helemaal vrij gelaten de 1-0 op het bord.

De 2-0 was een licht toegekende penalty. Richarlison maakte zich al klaar, maar de Braziliaanse fans wilden Neymar. Die wachtte meesterlijk om te trappen tot de doelman letterlijk door de knieën ging.

De twee doelpunten hadden aanleiding gegeven tot een aanstekelijk dansje. Maar het was pas bij de 3-0, een collectieve aanval door het hart van de verdediging, dat het dak helemaal van het stadion ging. Richarlison hield de bal drie keer met het hoofd hoog, terwijl hij middenvelder Hwang-In-beom afhield. Daarna kreeg hij de bal na een razendsnelle combinatie met de twee verdedigers Marquinhos en Thiago Silva terug om zijn derde van dit WK te maken. De spits danste eerst met zijn ploegmaats en rende daarna naar de bank om ook de 61-jarige bondscoach Tite ten dans te vragen.

Het plezier spatte van de mat, maar ook Zuid-Korea deed mee door vrank en vrij aan te vallen. De Braziliaanse doelman Alisson Becker moest twee keer pal staan op pogingen van Wolverhampton-speler Hwang Hee-chan. Toch was het Brazilië dat de 4-0 maakte. ‘Vini’ pakte uit met een heerlijke opwipper, Lucas Paqueta – afgelopen zomer boven Hans Vanaken verkozen bij West Ham – trapte fraai in één tijd laag overhoeks binnen.

Overrompelend

Op zijn best is Brazilië een overrompelend aanvallend team, waarbij ook de verdedigers uitblinken in offensieve kwaliteiten. Maar als de voorsprong groot is, trapt Brazilië makkelijk in de val van het concentratieverlies. Neymar begon de show te verzorgen, Richarlison miste alleen voor de keeper.

Na het zware verdict aan de rust zat er voor Zuid-Korea niets anders op dan te proberen ‘de tweede helft te winnen’. En daar slaagde het ook in. Tottenham-aanvaller Son Heung-min zette Alisson Becker meteen aan het werk . Ook Brazilië miste kansen, maar Zuid-Korea bleef aanvallen en na een afgeweerde vrije trap trapte Paik Seung-ho staalhard de 4-1 tegen de touwen.

Brazilië speelt nu tegen Kroatië. Indien ook Argentinië wint van Nederland, krijgt Qatar een droomhalvefinale tussen Brazilië en Argentinië, geleid door Neymar en Lionel Messi, twee ploegmaats van PSG. Daarna volgt mogelijk een finale tegen Frankrijk, het team van die derde PSG-ster Kylian Mbappé.

Het WK van Qatar en van PSG kan in sportief opzicht zo toch nog een absolute grand cru worden. Alle extra-sportieve zorgen bij het begin van het toernooi werden gisteravond als ruis onderdrukt onder de sambatrommels van Brazilië, de nieuwe Qatarese toernooifavoriet.

BRAZILIË-ZUID-KOREA 4-1

Doelpunten: 7’ Vinicius Junior 1-0, 13’ Neymar 2-0, 29’ Richarlison 3-0, 36’ Lucas Paqueta 4-0, 76’ Seung-ho Paik 4-1