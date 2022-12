Heranalyse dopingstalen Spelen 2012 bracht 73 overtredingen aan het licht

Het internationaal testbureau (ITA) heeft aangekondigd dat het heranalyseren van stalen afgenomen van atleten tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen, is afgerond. In totaal werden 73 overtredingen bestraft, wat resulteerde in de intrekking van 31 en het toewijzen van 46 olympische medailles in vier sporten.

Sinds de Olympische Spelen van Athene 2004 worden de stalen van de antidopingtests bewaard na elke editie van de Spelen opdat ze kunnen geheranalyseerd worden wanneer er nieuwe informatie of meer geavanceerde detectiemethodes beschikbaar zijn. ‘De gevallen die bij het heranalyseprogramma van Londen 2012 werden ontdekt en bestraft, hadden vooral betrekking op anabole steroïden die werden opgespoord met de ‘long-term metabolite (LTM) test’, een analysemethode die in 2012 nog niet beschikbaar was’, klinkt het in een persbericht van de ITA, dat in 2018 werd belast met het heranalyseprogramma.

Voor de Spelen van 2012 werden 2727 stalen opnieuw geanalyseerd ‘op basis van risicocriteria’. Er werden 73 dopingovertredingen ontdekt. Russische atleten waren verantwoordelijk voor 21 schendingen, atleten uit Wit-Rusland voor 11 overtredingen. In het gewichtheffen werden 22 medailles opnieuw toegekend, in de atletiek 18, in het worstelen 4 en in het kanoën 2. In dezelfde sporten werden medailles ingetrokken: 18 in gewichtheffen, 10 in atletiek, 2 in worstelen en 1 in kanoën.