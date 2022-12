Dit zijn de kanshebbers voor Kinderwoord en Tienerwoord van het Jaar 2022

De VRT gaat opnieuw op zoek naar de woorden van het jaar bij de jeugd. Zowel in de categorie voor tieners als voor kinderen zijn nog vijf woorden in de running. Stemmen kan nog tot 11 december.

Terwijl Ketnet en Van Dale voor een twaalfde keer zoeken naar het Kinderwoord van het Jaar, gaat nws.nws.nws. voor de vierde keer op zoek naar het Tienerwoord van het Jaar. In beide races komen dit jaar twee keer hetzelfde woord terug.

In de categorie ‘Kinderwoord’ werd geselecteerd uit 90.000 inzendingen om een opvolger te vinden voor ‘Ma Stobbe’, het vorige Kinderwoord van het Jaar. ‘Ma Stobbe’ betekent evenveel als ‘stop daarmee’. De genomineerden zijn:

‘Slay’ ( ziet er top uit )

) ‘Aina’ ( stopwoord of toevoeging wanneer iets niet leuk is )

) ‘Gast’ ( aanspreking en stopwoord voor vrienden )

) ‘Kaulo’ ( een ander woord voor super of mega )

) ‘Skeer’ (pover, raar)

Bij de tieners gaat de VRT dan weer op zoek naar een opvolger voor het woord ‘Bestie’. Dat is je beste vriend of vriendin. Daar zijn in de running:

‘Smash’ ( mooi en sexy )

) Goofy ( Gek en ongemakkelijk )

) ‘Strijder’ ( held ).

). Verder maken, net zoals bij de kinderen, de woorden ‘Aina’ en ‘Slay’ kans op de prijs.

Zowel de stemming voor Kinder- als Tienerwoord sluiten op 11 december om 18 uur. Wie voor het Kinderwoord wil stemmen, moet surfen naar ketnet.be. Het Tienerwoord wordt dan weer verkozen vanop de Instagrampagina van nws.nws.nws. Op maandag 12 december weten we welke woorden het hebben gehaald.