‘Dát is de tweet’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Koorts (1)

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout heeft nog geen zin in verkiezingen. Dan heeft hij geluk zou je denken, want in principe duurt het nog anderhalf jaar voor we naar de stembus moeten. Maar zo ziet Vaneeckhout het niet. ‘De veel te vroege verkiezingskoorts irriteert me. En ik vermoed dat ik niet alleen ben’, tweette hij maandagmiddag. Aan die twee korte zinnetjes voegde hij nog een veel korter derde toe: ‘Dat is de tweet.’

Hoe die koorts zich aan hem opdrong, welke uitspraak zijn innerlijke emmer deed overlopen, en of één dan wel alle voorzitters op zijn heupen werken, dat komen we niet te weten. Was het Bart De Wever (N-VA), die aankondigde dat het na 2024 mét confederalisme of zonder N-VA zal zijn? Of heeft Vaneeckhout moeite met Paul Magnettes (PS) stoere praat tegenover de Europese Commissie, die eigenlijk vooral bedoeld was om nog eens het punt te maken dat de PS er mee verantwoordelijk voor is dat de minimumpensioenen gestegen zijn en dat zijn partij verder niet gehaast is om nog grote pensioenhervormingen of -verstrengingen te doen? Ook dat weten we niet.

Koorts (2)

Of heeft het misschien te maken met de peiling die Le Soir, VTM, Het Laatste Nieuws en RTL afgelopen weekend publiceerden? Is het wegens die peiling dat Vaneeckhout vreest dat we vertrokken zijn voor anderhalf jaar van kieskoorts? Oooof … is Vaneeckhout chagrijnig omdat hij in de poppoll van diezelfde peiling van de 29ste naar de 30ste (en laatste) plaats dondert, ver achter lieden die in interviews en op sociale media de koorts al de hoogte injagen? We weten het niet. Want: ‘Dat is de tweet’.

6-4

En dat is de score. De ploeg van ministers en partijvoorzitters die het zaterdag voor De Warmste Week van Studio Brussel opnam tegen OH Leuven Younited, is met 6-4 afgedroogd. OH Leuven Younited is een ploeg van spelers die op allerlei maatschappelijke manieren kwetsbaar zijn, maar voor hun aanval en verdediging gaat dat duidelijk niet op. Het wedstrijdverslag in Het Nieuwsblad leert dat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) de openingsgoal maakte en er de woorden ‘iemand moet Vivaldi depanneren’ achteraan gooide. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert knalde er daarna nog twee tegen de netten en Georges-Louis Bouchez (MR) viel op door zijn man bun, maar komt verder in het verslag niet voor. Net zoals Jeremie Vaneeckhout trouwens. Zou dat misschien de reden zijn dat hij ...?

Een uitdaging

François De Smet is dit weekend herverkozen als voorzitter van Défi. Met 59 procent van de stemmen. Zijn uitdager, Brussels parlementslid Michaël Vossaert, overtuigde de andere 41 procent. De Smet heeft dus werk voor de boeg om de partij helemaal achter zich te krijgen en klaar te stomen voor de verkiezingen. Die vallen gelukkig pas in 2024. Geen stress, geen koorts.