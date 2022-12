Kinderopvang in Sint-Niklaas dringend geschorst

Het agentschap Opgroeien heeft kinderopvang ’t Boeleke in Sint-Niklaas bij hoogdringendheid geschorst na een ‘bezorgdheid’. De stad zoekt nu mee naar opvangplekken voor de kinderen.

De crèche – die plaats biedt aan zestien kinderen – moet sinds vandaag de deuren voorlopig drie maanden sluiten. ‘Recent kreeg Opgroeien informatie waardoor er ernstige bezorgdheid is over de veiligheid en gezondheid van de kinderen in de opvang’, reageert woordvoerder Nele Wouters.

Meer info werd niet gegeven. ‘Een schorsing is immers een tijdelijke maatregel waarbij de aanleiding voor de schorsing verder onderzocht wordt of een organisator de kans krijgt om mogelijke tekorten weg te werken.’

Het agentschap heeft afgelopen vrijdag de ouders en het stadsbestuur op de hoogte gebracht. Schepen voor Kinderopvang Maxime Callaert (N-VA) wil evenmin meer kwijt over de feitelijke omstandigheden, maar zegt dat de crèche nog niet eerder op de radar van de gemeente is gekomen.

Alternatieven

De stad zoekt nu mee naar andere opvang voor de getroffen kinderen. ‘We hebben andere initiatieven gevraagd om alle beschikbare plaatsen door te geven om een match te vinden met de vraag van ouders met kinderen in de crèche’, zegt Callaert.

‘We bekijken ook of we via de stedelijke kinderopvang extra plaatsen bij kunnen creëren, al is het vooral een probleem om mensen te vinden’, aldus de schepen.

Bij ’t Boeleke zelf was maandagavond niemand bereikbaar voor commentaar.