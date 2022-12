Vrijspraak voor zedenfeiten met twee tienermeisjes in Oostende

Twee Afghaanse twintigers zijn door de Brugse correctionele rechtbank vrijgesproken voor verkrachting van twee meisjes van toen 14 en 15 jaar oud. De slachtoffers beweerden dat ze dagenlang opgesloten en misbruikt werden. Beklaagde L.A. (23) werd wel schuldig bevonden aan aanranding en aanzetten tot ontucht, maar kreeg geen straf opgelegd.

De meisjes deden op zondag 19 maart 2017 aangifte van verkrachting. Nadat ze van thuis waren weggelopen, waren ze op woensdag in Oostende L.A. (23) tegen het lijf gelopen. De tienermeisjes kregen onderdak van de beklaagde, maar werden de volgende dagen naar eigen zeggen meermaals door hem betast. Vanaf zaterdag werden ze ondergebracht in de woning van A.D. (26).

Volgens de eerste verklaringen van de slachtoffers werd het 14-jarige meisje zelfs tot vijf keer toe verkracht. Ze konden zich volgens het openbaar ministerie amper verzetten omdat A. hen weed had laten gebruiken. Naar eigen zeggen werden de meisjes ook opgesloten in de woningen en zelfs bewaakt.

De verdediging pleitte dat de verklaringen van de meisjes vol tegenstrijdigheden zitten. Volgens meester Silke Brutin stelde zelfs de politie zich vragen bij de foto’s van het gezelschap. Op die beelden waren de tienermeisjes aan het lachen en leken ze zich zelfs kostelijk te amuseren. A. houdt dan ook vol dat alles met wederzijdse toestemming gebeurde. De slachtoffers zouden hem ook wijsgemaakt hebben dat ze al 17 en 18 jaar oud waren.

Geen bewijs voor dwang

Ook de raadsman van A.D. vroeg de vrijspraak. Meester Pieterjan Dens merkte op dat zelfs de moeder van het oudste slachtoffer het verhaal niet geloofde. De vrouw vermoedde dat de meisjes de vermeende opsluiting als excuus gebruikten om hun afwezigheid te verklaren. D. ontkent trouwens ook dat hij seksuele handelingen zou hebben gesteld. Op een broek van een slachtoffer werd wel een spermaspoor aangetroffen, maar op de zitting was het onduidelijk of dat gelinkt kon worden aan het DNA-profiel van de beklaagde.

De rechtbank oordeelde dat geen enkele vorm van dwang of geweld kon aangetoond worden. L.A. maakte zich wel schuldig aan aanranding, omdat de slachtoffers nog te jong waren om toestemming te geven voor seksuele handelingen. De eenvoudige schuldigverklaring werd uitgesproken, omdat de redelijke termijn overschreden werd. A.D. werd over de hele lijn vrijgesproken. Het is volgens de rechters immers niet bewezen dat hij überhaupt seks had met de meisjes. Het spermaspoor kon uiteindelijk toegewezen worden aan de andere beklaagde.