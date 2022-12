De Strombolivulkaan, op het gelijknamige eiland in het zuiden van Italië, is zondag opnieuw uitgebarsten. De meer dan 920 meter hoge Stromboli is een zeer actieve vulkaan. Veel toeristen zakken jaarlijks naar het eiland af om het niet geheel ongevaarlijke natuurspektakel te aanschouwen. Bekijk de spectaculaire uitbarsting van de Stromboli in bovenstaande video.