Red Hot Chili Peppers ook dit jaar headliner op Rock Werchter

Red Hot Chili Peppers komen op vrijdag 30 juni 2023 naar Rock Werchter. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. De Californische rockgroep sloot vorig jaar het festival ook al af.

Vorig jaar was het lang onduidelijk of Red Hot Chili Peppers wel degelijk het festival kon afsluiten zoals voorzien, omdat ze twee dagen voordien een concert in Glasgow hadden afgelast. Uiteindelijk spetterde hun show met langgerekte versies van tophits als ‘Californication’ en ‘Give it Away’.

Nu is er dus een nieuw concert aangekondigd op Werchter op vrijdag 30 juni. Daarmee is de eerste headliner voor die dag van het vierdaags festival gekend.

Eerder waren al enkele namen bevestigd door de organisatie. Stromae speelt op donderdag 29 juni, Fred again.., Oscar and The Wolf en Muse op zaterdag 1 juli en Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age op zondag 2 juli.

Rock Werchter 2023 vindt plaats in het Festivalpark in Werchter van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli. Tickets worden verkocht via Ticketmaster. Meer namen worden binnenkort bekendgemaakt.