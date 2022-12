Waarom gooit Sinterklaas kapoentje iets in ons schoentje?

Het is 6 december, de verjaardag van de meest genereuze man ooit: Sinterklaas. Misschien heeft hij vannacht ook op uw dak gelopen met zijn paard. En heeft hij samen met zijn pieten een dwaalspoor aan cadeautjes, mandarijntjes en koekjes achtergelaten. Het verhaal is eeuwenoud en een absolute sterkhouder binnen het Belgisch cultureel erfgoed.





Vanwaar komt de traditie die een kindertijd mee gestalte geeft? Waarom bezoekt Sinterklaas lang niet elk land? Tijd om het verhaal van Sinterklaas te vertellen zoals u het misschien nog niet hoorde.

Hans Geybels (historicus en theoloog)

