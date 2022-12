Wat zijn de warmste cadeautjes voor koukleumen?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag: hoe kan ik een koukleum warmte cadeau doen? Technologieredacteur Karsten Lemmens testte de verleidelijkste warmtesnufjes uit die hij in de winkel kon vinden, en is over onderstaande opties erg te spreken.

HEMELS WARME KUSSENS

Stoov

Het Nederlandse Stoov (spot de woordspeling!) maakt kussens die je kunt laten opwarmen op batterijen. Met zo’n warm kussen in de zetel ploffen voelt exact zoals het klinkt: heerlijk. De warmte van het kussen trekt recht je verkleumde lijf binnen. Drapeer dan nog een fleecedekentje over je heen, en die radiator kan misschien wel uit blijven.

De kussens hebben een drukknop waarmee je drie hittestanden selecteert, en genereren tot 42 graden. Ze werken op infrarood-warmtestraling, waardoor het voelt alsof je van binnenuit opwarmt. Het werd zowaar té behaaglijk, zodat we het kussen na een tijdje een stand lager moesten zetten. Verwacht je aan 1,5 tot 6 uur warmte, afhankelijk van je batterij en de gekozen stand. Opladen doe je in een drietal uur via een handige, magnetische lader die je onder de drukknop vastklikt. Met een laadvermogen van 12 watt ligt het verbruik bovendien erg laag.

Er zijn talloze opties beschikbaar. Het basiskussen ‘Ploov’ bestaat in tal van maten, kleuren en afwerkingen, en die zien er allemaal even mooi uit. Van zacht velours tot gebreide motiefjes en gezellig wollige stof: zelfs zonder die hemelse verwarming zijn dit simpelweg erg mooie kussens. En dan zijn er nog varianten op het thema, zoals Big Hug, om op je (bureau)stoel te leggen, zodat ook dat thuiswerken als een wellnessmoment aanvoelt. Met Homey bestaat er zelfs een zachte knipoog naar de traditionele warmwaterkruik, waarmee je in bed kunt kruipen.

Goedkoop is Stoov niet. Maar deze producten ademen kwaliteit, zien er prachtig uit, en worden hemels warm. Wat ons betreft elke cent waard.

Te koop vanaf 89,95 euro (model Ploov)

EEN WARME, MAAR DUNNE CHESTERFIELD

Fatboy Hotspot

Het Nederlandse designmerk Fatboy – je kent het van de zitzakken – is ook op de warmtetrein gesprongen. Onder de naam ‘Hotspot’ bracht het twee producten uit die je met batterijen van de koude verlossen: een dekentje en een kussen.

Dat eerste, Hotspot Blanket, is een fleecedekentje dat opwarmt. Als u denkt dat dat goed klinkt, dan bent u niet alleen: de vraag is zo groot dat Fatboy in geen tijd door zijn voorraad heen zat. We geraakten zelfs niet aan een exemplaar om het uit te proberen. Enkel vooruitbestelling is nog mogelijk.

Met het kussen hadden we meer geluk. ‘Hotspot Pillow’ bestaat in twee varianten, vierkant en rechthoekig, en in vier kleuren. Het idee is hetzelfde als bij de kussens van Stoov: met een magnetische lader laad je een batterij op in het kussen, dat je nadien in drie standen enkele uren warm houdt.

Het verschil zit vooral in het design. Dat is, zoals het Fatboy betaamt, wat meer uitgesproken. Met diepe faux-knopen in de stof knipoogt het naar het klassieke chesterfieldkussen. Dat ziet er best leuk uit. Zeker de goudachtige kleur, die ‘Toffee’ heet, is best mooi. Maar de glanzende stof is blijkbaar niet geschikt om de warmte efficiënt door te laten. Daarom is het niet de chesterfield-zijde van het kussen dat opwarmt, maar de saaiere stoffen achterkant. Beetje jammer, maar erg is het geenszins.

Het grootste verschil met de exemplaren van Stoov is evenwel de dikte van het kussen. De vulling is hier merkbaar dunner. Dat maakt dat je de batterij in het kussen wat harder voelt wanneer je ertegen zit. Over de warmte helemaal geen klachten – ook hier trekt die heerlijk in je koude lijf – maar de dunnere vulling maakt deze mooie Hotspot Pillow wel een tikje minder comfortabel.

Te koop vanaf 126,65 euro (momenteel in promotie)

EEN (HEEL) WARM DEKENTJE

Hema Warm

Fleecedekentjes zijn goed. Verwarmde fleecedekentjes zijn beter. Daarom vind je in Hema tegenwoordig elektrische bovendekens. ‘Warm’, staat er in grote letters op de doos. Dat blijkt een accurate omschrijving.

Onderaan zit namelijk een stekkertje. Daarin plug je een stroomkabel met een bedieningspaneel, die je in het stopcontact prikt. Een verwarmingselement, dat in de hele oppervlakte van het dekentje verweven zit, warmt dan op. Met zo’n dekentje op de bank liggen, is simpelweg heerlijk. Alsof je jezelf in een dampend bad laat zakken (maar dan zonder nat te worden).

Op het bedieningspaneel kan je de temperatuur instellen in negen standen. De hoogste stand is echt warm, tot zwetens toe. Ook kan je een timer gebruiken, zodat het dekentje na een tijd uitvalt.

Met 160 x 130 centimeter is dit het ideale tv-deken. Het ziet er ook leuk uit – de groene kleur geeft het een moderne uitstraling. Logisch dat Hema het op Tiktok promoot.

Net daarom is het wat jammer dat het bedieningspaneel zo lelijk is. Dat is een lomp ding met grote knoppen en een schermpje, en doet denken aan het paneel om een ziekenhuisbed mee te verstellen. Het bejaarde design doet afbreuk aan het moderne uiterlijk van het dekentje. Maar dat is louter esthetiek. Hier gaat het toch om comfort en warmte, en die zitten helemaal goed.

Qua verbruik slurpt het dekentje maximaal 120 watt, het vermogen van ongeveer twee ouderwetse gloeilampen. Dat is wel een stuk meer dan de met een batterij aangedreven kussens van Stoov of Fatboy, die je ook warm houden en waarbij je bovendien geen stopcontact in de buurt hoeft te hebben. Maar een grootverbruiker is het ook weer niet. En als je er de verwarming mee kunt verlagen, maak je sowieso winst, want dit warme dekentje is ook helemaal niet duur.

55 euro, in de Hema. Winkelvoorraad momenteel beperkt, check best op de website waar ze nog te koop zijn.

* Deze reviews komen uit ons archief, ze verschenen oorspronkelijk op zaterdag 19 november