Tegen Kroatië kan Japan zich vanmiddag (aftrap 16.00 uur Belgische tijd) voor het eerst plaatsen voor de kwartfinale van een WK. Ook naast het veld oogsten de ‘blauwe samoerai’ lof. Na elke match laten ze hun kleedkamer piekfijn achter. Waarom ontpoppen ze zich tot de Mr. Propers van het WK?

Vier jaar geleden, op het WK in Rusland, werd Japan in de achtste finales uitgeschakeld door België, nadat het een 2–0-voorsprong uit handen had gegeven. Een nationaal drama voor het Aziatische land, ...