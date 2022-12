Als de voetballer van huis is, danst de dief op tafel

Aanvaller Raheem Sterling heeft de Engelse selectie in Qatar verlaten, nadat is ingebroken in zijn woning in Londen. Het komt de jongste jaren geregeld voor dat topvoetballers het slachtoffer worden van (gewapende) overvallen.

De Engelse aanvaller Raheem Sterling is zondag kort voor de wedstrijd in de achtste finales tegen Senegal teruggereisd naar Londen vanwege een inbraak in zijn woning in Oxshott, Surrey. Britse media, waaronder de BBC, meldden dat het gezin van Sterling aanwezig was toen gewapende overvallers het huis binnendrongen, maar de Londense politie heeft dat vandaag ontkracht.

‘De politie werd zaterdag vlak voor negen uur ’s avonds gecontacteerd’, luidt het in een persbericht. ‘De bewoners waren thuisgekomen en ontdekten dat er onder meer juwelen en horloges waren gestolen. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Er kwam geen geweld aan te pas.’ Volgens de Britse media The Sun en The Mirror zouden de overvallers 300.000 Britse pond (bijna 350.000 euro) aan horloges hebben buitgemaakt.

De Engelse voetbalbond FA meldde zondag pas anderhalf uur voor de wedstrijd dat Sterling ontbrak vanwege ‘familieomstandigheden’.

De zoveelste in de rij

Bondscoach Gareth Southgate liet tegenover de Britse zender ITV weten dat de aanvaller van Chelsea ‘zoveel tijd als nodig’ krijgt om het incident met zijn gezin te verwerken. Het is volgens Southgate onduidelijk of Sterling nog zal terugkeren naar Qatar. ‘Ik wil hem niet onder druk zetten’, zei hij. ‘Soms is voetbal niet het belangrijkste en komt familie op de eerste plaats.’

Het komt de jongste jaren geregeld voor dat topvoetballers het slachtoffer worden van (gewapende) overvallen, terwijl ze een wedstrijd spelen of zich daarop voorbereiden. Het lijstje van topspelers dat er het slachtoffer van werd, oogt bepaald indrukwekkend: Cristiano Ronaldo, Memphis Depay, Sadio Mané, Paul Pogba, Mesut Özil, Thomas Müller ...

In Nederland was eerder dit jaar het gezin van toenmalig PSV-spits Eran Zahavi het doelwit van een woninginbraak. De 27-jarige Sterling kreeg zelf in 2018 ook al met een overval te maken toen overvallers het gemunt hadden op zijn woning in Cheshire. En Ajax-aanvoerder Dusan Tadic werd in augustus voor zijn huis opgewacht door twee overvallers, die hij na een handgemeen wist af te schudden.

Openbare agenda

Dat voetballers zo vaak het doelwit zijn, heeft niet alleen met hun goedgevulde portefeuille te maken. Maar ook, en misschien wel vooral, met het feit dat hun speelschema – en dus hun agenda – weken tot maanden vooraf bekend is en makkelijk te raadplegen is.

De 81-voudige international Raheem Sterling, die speelt voor de Britse topclub Manchester City, kwam in de groepswedstrijden tegen Iran en de Verenigde Staten in actie voor Engeland. Hij was daarin goed voor een doelpunt en een assist. Komende zaterdag (20.00 uur Belgische tijd) speelt Engeland de kwartfinale tegen regerend wereldkampioen Frankrijk.