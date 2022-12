‘De mol’ trekt naar Arizona

Vorig jaar waren het de Canarische Eilanden, dit jaar trekt De mol naar de woestijnlandschappen van de Amerikaanse staat Arizona. Dat maakte presentator Gilles De Coster (42) bekend op zijn Instagramprofiel.

De Coster postte een kort filmpje, waarin een bord met neonverlichting vlak bij een ‘Arizona Motel’ belooft. Tot enkele lampen het even laten afweten en alleen de letters ‘m’, ‘o’ en ‘l’ overblijven. Wanneer het bord weer naar behoren functioneert, komt De Coster zelf in beeld gestapt. Dit jaar verwelkomt hij zijn nieuwe ‘beste vrienden’ dus in de Amerikaanse staat.

Sinds de wedergeboorte van De mol in 2016 trokken de makers al de wereld rond. Argentinië, Zuid-Afrika, Mexico, Vietnam maar ook bestemmingen dichter bij huis zoals Duitsland passeerden al de revue. Het elfde seizoen wordt het eerste in drie jaar tijd dat zich buiten Europa zal afspelen.

De nieuwe afleveringen worden in het voorjaar op de buis verwacht. De exacte startdatum wordt later bekendgemaakt.

Het vorige seizoen werd geplaagd door brute pech. Drie deelnemers moesten naar huis – twee met een ernstige blessure. De exit van de mol himself ging met de meeste aandacht lopen. Kinesist Philippe Minguet (34) uit Vrasene kon zijn rol als mol emotioneel niet aan en wierp halfweg het spel de handdoek in de ring. Plots moest een nieuwe mol gekozen worden. Tijdens een live-uitzending werd Uma Vandemaele ontmaskerd als mol van de jubileumeditie.