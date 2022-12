Sporen zijn zichtbaar, bomen bieden geen dekking, onderkoeling dreigt. Alles aan de oorlog is anders in de winter. Militaire experts verwachten dat Rusland daar meer moeite mee gaat krijgen dan Oekraïne.

In Bachmoet, in Oost-Oekraïne, is het ’s nachts bijna tien graden onder nul. Overdag blijft het net onder het vriespunt. Op de besneeuwde grond, waar Oekraïense en Russische militairen in loopgraven tegenover ...