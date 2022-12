‘Goblin mode’ is woord van het jaar voor Oxford

De makers van het Oxford English Dictionary hebben voor het eerst het publiek mee laten beslissen over het woord van het jaar. En dat is niet ‘metaverse’ geworden, wel ‘goblin mode’.

Een goblin is een aardmannetje of kobold, een lelijke en nogal kwaadaardige kabouter dus. In ‘goblin mode’ gaan, betekent zoiets als onbeschaamd je echte, luie, slordige, onbeleefde zelf zijn. Oxford University Press had het als een van drie opties aan het publiek voorgelegd. Een andere mogelijke keuze was metaverse, een virtuele 3D-wereld waar we volgens sommigen steeds meer van onze tijd zullen doorbrengen. Maar de metaverse haalde het dus niet. Op de derde plaats kwam de hashtag #IStandWith. Die reflecteert het online activisme dat het afgelopen jaar heel zichtbaar was, onder meer rond de oorlog in Oekraïne.

De uitdrukking ‘goblin mode’ zou voor het eerst zijn gesignaleerd op Twitter in 2009. Maar naarmate mensen in 2022 weer wat vaker buiten en op kantoor kwamen na twee jaar covid-kluizenaarschap, en weer verplicht werden sociale normen na te leven, won de term aan populariteit.

Hoewel de uitdrukking niet echt gemeengoed is, vonden veel mensen duidelijk wel dat ze iets zegt over hoe we ons in 2022 vaak voelden. Er is ook flink wat campagne gevoerd op sociale media om voor ‘goblin mode’ te stemmen. Ruim 300.000 mensen brachten een stem uit.