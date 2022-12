Vier speelgoedartikelen bevatten te veel toxische stoffen

Babyspeelgoed, dat zal wel veilig zijn zeker? Toch trof de Fod Economie nog bijtballetjes aan met een te hoge waarde aan bisfenol A. Ook viltstiften en vingerverf werden uit de rekken gehaald.

De Fod Economie controleert het hele jaar door of speelgoed wel voldoet aan alle veiligheidsnormen. En af en toe valt er daarbij eentje door de mand. Bij een gerichte controle vorig jaar bleek dat 4 van de 20 speelgoedproducten een ernstig risico vormden door de aanwezigheid van toxische stoffen.

Het ballenspel Babyplay, met zachte plastieken ballen die er als virussen uitzien, bevatte te veel bisfenol A. Die stof is schadelijk voor de voortplanting. In viltstiften en vingerverf zaten te veel bewaarmiddelen, wat tot huidallergie kan leiden. Drie van de vier producten werden van de markt gehaald, één dossier is nog lopende. De ernstige inbreuk werd ook gemeld aan de Europese collega’s.

Het ging om een gerichte controle, waarbij de Fod Economie een vermoeden had dat het artikel niet in orde was. ‘Dat mag dus zeker niet veralgemeend worden’, zegt woordvoerster Lien Meurisse. ‘Over het algemeen kunnen we wel stellen dat de kwaliteit van het speelgoed op de Belgische markt goed is.’

Goedkoop, maar gevaarlijk

De Fod Economie geeft nog wat tips mee om gevaarlijke producten te mijden. Zo is het af te raden om producten te kopen die geen CE-markering hebben. Of speelgoed te geven dat niet bedoeld is voor de leeftijd: een kind van één jaar laat je beter niet met de Legoblokjes voor een zesjarige spelen.

‘We raden ook aan om speelgoed te kopen bij betrouwbare winkels en webshops’, zegt Meurisse. ‘Ook de prijs kan een aanwijzing zijn. Voor goede kwaliteit betaal je. Het is uiteraard niet zo dat elk goedkoop stuk speelgoed gevaarlijk is. Maar over het algemeen is gevaarlijk speelgoed wel goedkoop.’