Kevin en Jonathan Borlée stoppen na Olympische Spelen in Parijs met atletiek

Kevin en Jonathan Borlée (34) stoppen na de Olympische Spelen in Parijs met atletiek. Dat hebben ze op een persconferentie aangekondigd.

De specialisten op de 400 meter zijn sinds de Olympische Spelen van 2008 in Peking op het hoogste niveau actief. Veertien jaar later, een eeuwigheid in een moordende discipline als de 400 meter, willen ze er nog een keer voor gaan, tot de Spelen van Parijs 2024.

‘Een olympische medaille in Parijs 2024, dat is dé medaille die nog ontbreekt’, zegt Kevin Borleé. Aan hun motivatie hoeft niet te worden getwijfeld. ‘We doen niet voort om voort te doen’, zegt Jonathan. ‘Het is niet om Parijs te bezoeken dat we voortdoen.’

Vader Jacques Borlée gaf ook aan na de Spelen in Parijs te zullen stoppen als coach van de Belgian Tornados, het 4 x 400 meter estafetteteam.