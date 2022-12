Enige vrouwelijke CCC-lid Pascal Vandegeerde overleden

Pascal Vandegeerde, een van de vier leden van de Cellules Communistes Combattantes (CCC), is op 64-jarige leeftijd overleden. Zo berichten La DH en La Libre Belgique maandag.

De Cellules Communistes Combattantes (CCC) deden België op zijn grondvesten daveren. Net toen de Bende van Nijvel het land even uit zijn greep liet, sloegen de CCC keihard toe met een nooit eerder in ons land geziene bommencampagne.

Samen met de drie andere CCC-leden, Pierre Carette, Didier Chevolet en Bertrand Sassoye, pleegde de communiste 27 politiek geïnspireerde aanslagen in België tussen oktober 1984 en december 1985. Eén daarvan was op het gebouw van de Belgische werkgeversorganisatie (VBO) op 1 mei 1985, waarbij twee brandweermannen het leven lieten.

Uiteindelijk werd het viertal in december 1985 in Namen in de kraag gegrepen. Twee jaar later veroordeelde het Brusselse hof van assisen hen tot een levenslange gevangenisstraf en moesten de drie ook 1,5 miljoen euro betalen. Vandegeerde werd op 4 februari 2000 als eerste van de vier vervroegd vrijgelaten, uit de gevangenis van Namen waar ze was opgesloten.

PCPM

Sindsdien volgden ook de vrijlating van de andere leden, met als laatste Pierre Carette. de commissie voor Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) weigerde hem twee keer vervroegd vrij te laten, onder andere omdat hij weigerde zijn ideologie af te zweren. In 2003 kwam hij dan toch op vrije voeten. Hij ging na zijn vrijlating aan de slag in een drukkerij.

In 2008 werden enkele ex-CCC’ers ervan verdacht opnieuw lid te zijn van een terreurorganisatie. Het onderzoek begon in 2007 nadat in Italië vijftien personen werden aangehouden die ervan verdacht werden lid te zijn van de terroristische groepering Partito Comunista Politico-Militare (PCPM). In de Italiaanse en Belgische pers werden toen linken gelegd met personen die in België verbleven.

Tijdens dat onderzoek ontdekte men dat Pierre Carette zich niet hield aan de voorwaarden die aan zijn vervroegde vrijlating waren gesteld. Zo onderhield hij regelmatige contacten met Sassoye, wat hem nochtans verboden was, en was hij ook politiek opnieuw actief.