De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Nederlandse premier Mark Rutte met een kwinkslag van antwoord gediend na de nederlaag van de VS tegen Oranje op het WK in Qatar.

‘Sorry Joe, football heeft gewonnen van soccer’, tweette Mark Rutte na de 3-1 overwinning van Nederland tegen de Verenigde Staten in de achtste finales. Voor de wedstrijd had Biden gezegd dat ‘soccer’ zou gaan zegevieren. ‘It’s called soccer’, zei Biden in een video waarbij een bal ving die speler Tyler Adams leek te trappen. ‘Go USA. Jullie gaan winnen.’

Een dag na de tweet van Rutte grapt Biden al terug: ‘Shouldn’t it be ‘voetbal’?’, zei hij.

Kidding aside: congrats to your team and country, Mark. Rematch in New Zealand. https://t.co/pqL3CaRIPS — President Biden (@POTUS) December 4, 2022

Joe Biden feliciteert het Nederlandse team met zijn overwinning. Wel is hij uit op revanche op het WK voetbal voor vrouwen volgend jaar in Nieuw-Zeland. Dan zitten Nederland en de VS in dezelfde groep. En bij de vrouwen is de VS wereldkampioen.

Voetbal slaat stilaan echt aan in de VS. In de 28 stadions van de Major League Soccer doken het afgelopen seizoen voor het eerst meer dan tien miljoen toeschouwers op. Met twaalf ploegen die gemiddeld meer dan 20.000 fans lokken, doen alleen de Bundesliga en de Premier League beter. Ook de beoefening bij de jeugd gaat erop vooruit. In 1970 speelden nog geen 50.000 Amerikaantjes high school soccer, nu zijn ze al met 800.000. De sportsbars liepen vol voor het WK, al begrijpen velen het spelletje nog steeds niet helemaal.