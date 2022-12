Presentatoren die dit jaar hun slaapzak voor De Warmste Week moeten meenemen zijn Fien Germijns, Kawtar Ehlalouch, Eva De Roo en Sander Gillis. Goldband en Oscar and the Wolf komen in Hasselt live optreden voor het goede doel. Ook de rest van de affiche is net bekendgemaakt.

Vanaf maandag 19 december strijkt De Warmste Week neer in het Stadspark van Hasselt. Dit jaar zal dat niet met verschillende presenterende duo’s zijn, maar met vier vaste presentatoren. StuBru-stemmen Fien Germijns en Eva De Roo en hun MNM-collega’s Sander Gillis en Kawtar Ehlalouch zullen in de laatste week voor kerst non-stop radio maken voor het goede doel. Ze leven, werken en slapen er gedurende de hele actie en ze sturen reporters Robin Keyaert en Joris Brys op pad door heel Vlaanderen om verhalen te sprokkelen.

Er komt ook opnieuw een huis waar iedereen kan langskomen, al is het dit jaar geen glazen exemplaar. Elke dag zijn er gratis liveconcerten, van onder andere Bazart, Bart Peeters, Goldband, Tamino en Oscar and the Wolf.

Het is de eerste keer dat de grootste solidariteitsactie van Vlaanderen naar Limburg komt. De Warmste Week bindt dit jaar de strijd aan tegen kansarmoede. Vorig jaar zamelde De Warmste Week 3.203.455 euro in. De slotshow vindt plaats op kerstavond tussen 17 en 18 uur.