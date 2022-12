VS: ‘Poetin steeds beter geïnformeerd over situatie in Oekraïne’

Avril Haines, directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten, heeft op een conferentie over defensie gezegd dat Russisch president Vladimir Poetin steeds beter geïnformeerd wordt over de oorlog in Oekraïne. Daarnaast zullen Oekraïne en Rusland de winter gebruiken om zich klaar te maken voor een (tegen)offensief in het voorjaar.

Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst heeft gezegd dat Vladimir Poetin ‘beter geïnformeerd’ wordt over de moeilijkheden waarmee zijn troepen in Oekraïne worden geconfronteerd. Avril Haines maakte op een conferentie duidelijk dat de Russische president niet langer afgeschermd wordt van slecht nieuws over de invasie in Oekraïne, zoals eerder tijdens de oorlog gebeurde.

Het Russische leger wordt volgens Haines geconfronteerd met een hoop uitdagingen. ‘We zien een tekort aan munitie en aan moreel bij de troepen. We zien bevoorradingsproblemen, logistieke problemen en noem maar op.’ Van die situatie lijkt de Russische president steeds meer op de hoogte, liet ze weten. ‘Het is niet duidelijk in hoeverre Poetin een volledig beeld heeft van de uitdagingen voor het Russische leger.’

Ook belangrijke Russische regimepropagandisten en bloggers laten zich de jongste tijd steeds meer uit over de militaire nederlagen in Oekraïne. Onder andere de terugtrekking van de Russische strijdkrachten uit Charkov en delen van de Donbas-regio waren belangrijke katalysators in de bewustwording van de militaire mislukkingen. Rusland reageerde daarop met grootschalige bombardementen op Oekraïense civiele energie-infrastructuur in een poging om Kiev tot concessies te dwingen.

Winterslaap

De gevechten in Oekraïne zullen de komende maanden ‘doorgaan, maar vertragen’, vermoeden de Amerikaanse inlichtingendiensten ook. Volgens Haines is er voorlopig ‘geen bewijs’ dat het verzet van de Oekraïense troepen aan het afnemen is. Volgens haar zullen beide partijen van de winter proberen gebruik te maken om zowel de troepen als de voorraden aan te vullen en klaar te maken voor een (tegen)offensief in het voorjaar.

De oorlog in Oekraïne gaat zijn negende maand in. Rusland heeft al meer dan de helft van het in beslag genomen grondgebied opnieuw verloren. ‘Maar de gevechten zijn vertraagd sinds Rusland zijn troepen vorige maand heeft teruggetrokken uit de Cherson-regio’, zei Haines. ‘We zien nu al een verminderd tempo van het conflict en we verwachten dat dat de komende maanden zo zal blijven.’

Bezoek in Donbas

Zaterdag zei het Kremlin dat Poetin mogelijk de bezette Donbas-regio in Oekraïne zou bezoeken, al werd die uitspraak bewust vaag gehouden. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei tegen Russische persbureaus dat een bezoek van Poetin ‘op gepaste tijd zal gebeuren – dit is bovendien een regio van de Russische Federatie’. Volgens de Britse krant The Guardian is de uitspraak veeleer bedoeld om de Russische bevolking gerust te stellen.

Bovendien lijken de omstandigheden voor een bezoek van de Russische president niet gunstig. In Bachmoet probeert het Russische leger nog steeds tevergeefs terrein te veroveren. Ook in en rond Kreminna, in de provincie Loehansk, zouden de Oekraïense strijdkrachten steeds meer oprukken.