Vrouw omgebracht door man die woning binnendringt

In het West-Vlaamse Marke heeft een man zondagavond een vrouw zwaar toegetakeld. Ze is aan de verwondingen overleden. Een meisje dat ook aanwezig was, bleef ongedeerd.

De feiten gebeurden in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. Omstreeks 19 uur liep een kind uit de woning naar buiten om hulp te halen. Iemand was het huis binnengedrongen en had de aanwezig vrouw verwond, met fatale gevolgen. Volgens buren was het kind er alleen met haar grootmoeder aanwezig.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de straat werd afgezet. Omwonenden hoorden na de feiten een man met hoge snelheid wegrijden in een wagen. De bewoners van het huis waar het drama gebeurde, woonden er nog niet zo lang.

Het parket bevestigt het onderzoek naar een verdacht overlijden. Meer informatie was er zondagavond niet beschikbaar. Het meisje kreeg bijstand van slachtofferhulp.