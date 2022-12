Sneeuw al op meerdere plaatsen gevallen: KMI waarschuwt voor gladde wegen

De eerste echte winterprik in ons land is een feit. Op meerdere plaatsen is in de nacht van zondag op maandag al veelal smeltende sneeuw gevallen, maar de verwachting is dat er maandagochtend nog sneeuw bijkomt en dat die ook zal blijven liggen. Het KMI waarschuwt voor gladheid op de weg. In Limburg en Brussel is al preventief zout gestrooid.

Het KMI voorspelde heel wat sneeuw in de Ardennen, maar ook Vlaanderen zou weleens onder een wit laagje kunnen ontwaken. Vooral in Vlaams-Brabant en Limburg werd sneeuw verwacht en zou die kunnen blijven liggen. Afgelopen nacht viel er in Limburg al heel wat, dus werd daar al preventief gestrooid.

Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwde zondagavond al voor gladheid. De strooidiensten volgen de situatie op en rijden uit waar nodig, want met sneeuw en de lage temperaturen gaat ook gladheid op de weg gepaard. Het agentschap roept op om de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen voor u maandagochtend de weg opgaat. In Brussel reden de strooidiensten van Brussel Mobiliteit al een eerste keer uit, net als in Limburg.

Wegen en Verkeer laat weten dat er deze winter 103.000 ton zout in voorraad is voor 313 strooiroutes op wegen en 200 strooiroutes op fietspaden. Er rijden dit seizoen ook heel wat vernieuwde fietspadstrooiers uit.