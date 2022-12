Tot vijf centimeter sneeuw mogelijk: maandag begint op veel plaatsen met winterse neerslag

Terwijl het zondag op de meeste plaatsen bewolkt en vrij koud blijft, kan er in het zuiden van het land ook wat winterse neerslag vallen, zo meldt het KMI. Op maandag is de kans op (smeltende) sneeuw nog wat groter.

Het is zondagnamiddag zwaarbewolkt of betrokken, maar droog. Op het einde van de namiddag verwacht het KMI smeltende sneeuw in het uiterste zuidoosten van het land. De maxima liggen tussen ­1 en 3 graden.

Zondagnacht krijgen we vanaf het zuidoosten smeltende sneeuw, overgaand in sneeuw. De gebieden in het noordwesten lijken daaraan te ontsnappen, met daar vooral lichte regen en smeltende sneeuw. Maandagochtend kan in de Ardennen, maar ook in het centrum en Limburg een sneeuwlaagje tot vijf centimeter gevormd worden. Minima tussen ­1 en 3 graden.

Maandag begint dus op veel plaatsen met sneeuw. Later gaat die over in smeltende sneeuw en regen. Uiteindelijk wordt het droog, maar nog bewolkt. In de Ardennen blijft het nog een groot deel van de dag sneeuwen en groeit het sneeuwlaagje aan tot vijf à tien centimeter. In de Ardennen blijft de sneeuw op de meeste plaatsen liggen. Maxima tussen 0 en 4 graden. Maandagavond valt er nog wat lichte regen in de provincie Limburg en nog wat sneeuw in de Ardennen, maar daarna wordt het overal droog

Dinsdag verschijnen er opklaringen, maar vooral in het noordwesten kunnen er ook regenbuien ontstaan. Maxima tussen 0 en 7 graden.

Woensdag en donderdag moeten we rekening houden met winterse buien. Woensdag liggen de maxima rond 5 graden in het centrum, maar donderdag is dat nog maar 2 à 3 graden.

‘Files en stress’

‘De focus voor eventuele winterse schermutselingen ligt op maandag’, meldt ook Noodweer Benelux. ‘Een winterse neerslagzone komt dan vanuit het zuidoosten opzetten en zal indraaien over ons land. Door de lage temperaturen en een gunstig profiel in de atmosfeer zal de meeste neerslag als winterse neerslag vallen. We denken aan een combinatie van motsneeuw en ijzel. Voorzichtigheid is dus geboden, zeker in combinatie met de ochtendspits. De totale sneeuwhoeveelheid voor de Benelux blijft beperkt, maar zoals we weten is de eerste sneeuwval vaak genoeg voor veel files en stress.’