Van Aert moet enkel grootse Van der Poel voor zich dulden bij rentree in Antwerpen

Mathieu van der Poel heeft zondagmiddag in de Wereldbeker van Antwerpen met glans de eerste confrontatie met Wout van Aert van het nieuwe veldritseizoen gewonnen. De Nederlander reed bij het begin van de tweede ronde weg van de Belgische kampioen en finishte solo met 23 seconden voorsprong. Michael Vanthourenhout werd derde, voor Laurens Sweeck.

Mathieu van der Poel had nog last van stijfheid na zijn valpartij van zaterdag in Boom, Wout van Aert benadrukte vooral dat hij fysiek nog helemaal niet stond waar hij wou staan. Wie de babbeltjes voor de start van de twee tenoren hoorde, kon misschien verwachten dat de Belgische en Nederlandse koning van het veld elkaar aanvankelijk een beetje zouden beloeren in de eerste aflevering van wat het meest spetterende seizoen in veldritland belooft te worden.

• Fem van Empel pakt zege in Antwerpse WB-wedstrijd

Maar niks was minder waar. Van Aert nam een kanonstart. De Belgische kampioen schoot vanop de tweede rij meteen naar de koppositie en de rest wist hoe laat het was. Enkel Lars van der Haar en Mathieu van der Poel slaagden erin om de blitzstart van Van Aert te pareren. Van der Poel deed echter meer dan verdedigen. Was het eerste tikje van de Belg, dan kwam de eerste uppercut van de Nederlander. In een mum van tijd had Van der Poel een kloof van vijftien seconden beet. Welke stijfheid?

En Tom Pidcock? De Britse wereldkampioen is geen zandspecialist en zou in Antwerpen nooit meedoen voor de zege. De Grote Drie werden aan de boorden van de Schelde zondag herleid tot De Grote Twee, maar de Brit krijgt de komende weken genoeg parcoursen voor de wielen waar hij zijn belangrijkste concurrenten wel pijn kan doen.

Geschiedenis herhaalt zich in Antwerpen

Maar op en rond het strand van Sint-Anneke, met zicht op de skyline van Antwerpen, stond er andermaal geen maat op Mathieu van der Poel. Vijf keer eerder won Van der Poel al de Scheldecross, drie keer eindigde Van Aert tweede (in 2016, 2017 en 2018), enkel in 2015 was het omgekeerd. Vandaag moest de Belgische kampioen voor de vierde keer zijn meerdere erkennen in de Nederlander. Gaandeweg liep de voorsprong van Van der Poel op naar een halve minuut. Toen Van Aert ook nog eens ten val kwam over de balkjes was de strijd helemaal gestreden.

De eerste clash tussen Van der Poel en Van Aert sinds 27 december 2021 draaide uit in het voordeel van de Nederlander. Er volgen nog minstens tien confrontaties dit seizoen. De volgende Mathieu vs Wout staat op 23 december in Mol op de agenda, de ultieme clash is over twee maanden op het WK in Hoogerheide.