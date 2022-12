Hoe minder Messi toch meer Messi is geworden

Lionel Messi (35) scoorde al drie doelpunten op dit WK. Het hadden er vier kunnen zijn als hij die strafschop tegen Polen had benut. Dan had hij ook in elke van zijn acht laatste wedstrijden gescoord voor Argentinië. De tijden zijn ooit anders geweest, maar nu lijken Messi en co. klaar om wereldkampioen te worden.