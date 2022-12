Iraanse overheden ‘herbekijken hoofddoekenverplichting’

Procureur-generaal Mohammad Jafar Montazeri kondigde tijdens een gesprek met een Iraans nieuwsagentschap aan dat de zedenpolitie opgedoekt is. De uitspraak komt er nadat de Iraanse overheid er al meer dan twee maanden niet in is geslaagd om de protesten in het land onder controle te krijgen.

Het Iraanse nieuwsagentschap Isna had zaterdagavond in de heilige stad Qom een gesprek met procureur-generaal Mohammad Jafar Montazeri. Die deed enkele opmerkelijke uitspraken. Zo zegt Montazeri dat ‘de zedenpolitie opgedoekt is door de bevoegde instanties’. Volgens hem heeft die afdeling van de politie ‘niets te maken met de rechterlijke macht en werd ze opgedoekt door zij die haar gecreëerd hebben’.

De zedenpolitie werd opgericht door de ultraconservatieve ex-president Mahmoed Ahmadinejad ‘om de cultuur van het fatsoen en de hijab te verspreiden’. De eerste patrouilles kwamen er in 2006.

De procureur-generaal zou ook aangekondigd hebben dat ‘het parlement en de rechterlijke macht werken aan de kwestie van de hoofddoekenverplichting’, zonder meer informatie te geven. De ultraconservatieve president Ebrahim Raissi had in de zomer nieuwe kledingbeperkingen opgelegd.

De Iraanse zedenpolitie kwam in september in opspraak na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze de kledingregels had geschonden. Sinds 16 september kwamen duizenden Iraniërs vooral in Teheran op straat uit protest tegen de regering. Vrouwen zetten hun hoofddoek af of verbrandden hem publiek. Volgens Iraanse mensenrechtenorganisaties zouden minstens 448 mensen omgekomen zijn bij die protesten. Volgen VN-baas Volker Turk zouden al meer dan 14.000 personen zijn opgepakt, onder wie bekende sporters, journalisten en sterren. Volgens de Britse krant The Guardian zou zaterdag de Iraanse filmster Mitra Hajjar opgepakt zijn bij haar thuis.

Het is moeilijk in te schatten hoezeer de uitspraken van Montazeri ook stroken met de waarheid op het terrein. Als de zedenpolitie effectief vernietigd is, is dat volgens waarnemers een belangrijke stap vooruit voor de vrouwenbeweging in Iran, zelfs als de hoofddoekenverplichting niet wordt afgeschaft. De hijab is in Iran verplicht sinds 1983, vier jaar na de islamitische revolutie. De hoofddoek blijft een gevoel onderwerp in het land, waar conservatieven erop blijven wegen dat hij verplicht zou blijven terwijl progressieve krachten de keuze aan de vrouwen wil laten.