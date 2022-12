Het nummer ‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole & Hugo is de voorbije dagen plots enorm populair geworden in Oekraïne. Op tal van TikTok-accounts zien we Oekraïners die het nummer meezingen of playbacken. ’Goeiemorgen betekent hier iets anders’, zo luidt het.

‘Goeiemorgen, morgen’ was in 1971 een grote hit in ons land, maar wordt nu volop gezongen in Oekraïne. De voorbije dagen plaatsten talloze Oekraïeners een video op TikTok waarin ze het nummer playbacken. De reden daarvoor? ‘Goeiemorgen’ zou erg lijken op een Russisch scheldwoord dat je misschien wel het best kan vertalen als ‘fuck’. ‘Het is een woord waar we mee vloeken’, zegt een Oekraïener aan NOS. ‘Bijvoorbeeld als het licht uitvalt of wanneer we niet kunnen douchen omdat er geen water is.’

Nicole Josy is begin november overleden op 76-jarige leeftijd na een val van de trap thuis. Ze was 52 jaar getrouwd met Hugo Sigal.

Het duo werd wereldberoemd in Vlaanderen na hun twee deelnames aan het Eurovisiesongfestival. In 1971 namen ze deel met ‘Goeiemorgen, morgen’, maar door ziekte werden ze vervangen tijdens de liedjeswedstrijd. In 1973 namen ze nogmaals deel met het aanstekelijke ‘Baby, baby’.