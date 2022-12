Ouderlijke woning van Iraanse klimster ‘vernield door autoriteiten’

Het ouderlijk huis van de Iraanse klimster Elnaz Rekabi is vernield op bevel van de Iraanse overheid, schrijft het regimekritische Iranwire. Op sociale media zijn beelden te zien van medailles tussen puin.

Elnaz Rekabi kwam in oktober in het nieuws omdat ze in Zuid-Korea zonder hijab had deelgenomen aan een klimcompetitie, wat gezien werd als een vorm van protest tegen het Iraanse regime. Zelf had ze nadien verklaard dat het om een vergetelheid ging. Bij haar terugkeer werd ze onder huisarrest geplaatst.

Deze week postte Davood Rekabi, de broer van Elnaz en ook een klimmer, beelden op sociale media van een vernield huis. Tussen het puin zijn tal van medailles te zien. ‘Waar ben je, gerechtigheid?’, schreef hij erbij.

De Iraanse staatsmedia citeren het hoofd van de jurisdictie van de provincie Zanjan, die zegt dat vier maanden geleden al beslist werd om het huis neer te halen omdat de familie niet over de juiste bouwvergunning zou beschikken.

Volgens IranWire zou Davood Rekabi, die korte tijd opgepakt werd terwijl zijn zus in Zuid-Korea was, ook een boete moeten betalen voor een onbepaalde ‘overtreding’.

De protesten in Iran zijn al drie maanden bezig. Ze begonnen na de dood van de 22-jarige vrouw Mahsa Amini, die stierf nadat ze opgepakt was door de zedenpolitie. Zaterdag loofde de Iraanse president Ebrahim Raisi zijn land als vrijwaarder van ‘rechten en vrijheden. Volgens de veiligheidsdiensten zouden 200 mensen omgekomen zijn, onder wie ook agenten. Volgens de Verenigde Naties heeft de repressie al meer dan 300 levens geëist.