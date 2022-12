Ernstig zieke Pelé (82) reageert op Instagram: ‘Blijf allemaal kalm en positief. Ik ben sterk’

Pelé heeft zaterdag op zijn Instagrampagina opnieuw van zich laten horen. De voetballegende was sinds dinsdag opgenomen in het ziekenhuis en werd zaterdag volgens Braziliaanse media overgebracht naar de dienst Palliatieve Zorgen. ‘Ik ben sterk en hoopvol en volg mijn behandeling, zoals gewoonlijk. Blijf Brazilië volgen op het WK’, klinkt het in de post.

Pelé werd vorig jaar geopereerd in het kader van zijn darmkankerbehandeling en moet zich regelmatig ter controle aanmelden in het ziekenhuis. Dinsdag werd hij opnieuw opgenomen in het Braziliaanse ziekenhuis Albert Einstein in São Paulo, waar de artsen hem een antibioticakuur voorschreven voor een luchtweginfectie.

‘Zijn respons is zoals het hoort en de patiënt is stabiel, met een algemene verbetering van zijn gezondheidstoestand’, klonk het nog in officiële communicatie van het ziekenhuis. ‘Hij zal de volgende dagen in het ziekenhuis blijven om er verder te worden verzorgd.’

Vrijdag ontrolden de Braziliaanse fans voor de match tegen Kameroen een spandoek voor hun held. Foto: afp

Pelé stuurde via Instagram een geruststellende boodschap de wereld in. ‘Mijn vrienden, ik wil iedereen kalm en positief houden’, postte hij. ‘Ik ben sterk en hoopvol en volg mijn behandeling, zoals gewoonlijk. Ik wil de hele medische ploeg en al het verplegende personeel bedanken voor alle zorgen die ik heb ontvangen. Ik heb veel geloof in God en elke boodschap van liefde van jullie over de hele wereld geeft me energie. En kijk naar Brazilië op de wereldbeker!’

De enige voetballer met drie wereldtitels op de teller (1958, 1962, 1970) bevestigde dat hij zijn maandelijkse controle aan het ziekenhuis bracht en bedankte iedereen voor de steunbetuigingen.

Toch slecht nieuws

Zaterdag meldden Braziliaanse media een pak minder geruststellend nieuws. Het lichaam van Pelé zou niet meer reageren op de kankerbehandeling en hij zou zijn overgebracht naar de dienst Palliatieve Zorgen.

De hele voetbalwereld is ongerust over de kritieke toestand van de voetballegende. ‘Pray for the king’, schreef de Franse steraanvaller Kylian Mbappé zaterdagnamiddag op sociale media.

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Ook in het straatbeeld in Qatar zijn er wensen voor Pelé. ‘Get well soon’, staat er te lezen op een gebouw in Doha.