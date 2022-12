Burgemeester van Glabbeek met collega’s front tegen verplichte gemeentefusies

Burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) wil met een burgemeestersfront een tegenoffensief inzetten tegen verplichte gemeentefusies.

‘Het is hoog tijd dat alle Vlaamse partijen kleur bekennen tegen de Vlaamse verkiezingen in mei 2024, zodat de kiezer dan tenminste duidelijk op voorhand weet welke partij al dan niet hun dorp wil afschaffen’, aldus Reekmans in een persbericht.

Volgens Reekmans zijn heel wat burgemeesters van kleinere gemeenten het discours van sommige politici over verplichte gemeentefusies grondig beu. De Vlaamse regelgeving maakt vandaag al vrijwillige gemeentefusies mogelijk, maar ‘die mogelijkheid wordt door sommigen gebruikt met de valse bewering dat kleine gemeenten zich beter kunnen haasten om zelf een fusiepartner te kiezen omdat ze anders na 2030 verplicht zouden worden tot fuseren’, zegt Reekmans.

Enkel CD&V en Vlaams Belang lieten al weten tegen verplichte gemeentefusies te zijn, andere partijen blijven volgens Reekmans bewust vaag over het thema ‘uit angst voor de kiezer’.

Reekmans neemt daarom het initiatief voor een burgemeestersfront, waarmee hij ‘samen met heel wat collega-burgemeesters van andere kleinere gemeenten op de barricaden staat voor het behoud van onze Vlaamse dorpen’. De burgemeesters zullen vooral actievoeren om van het fusiedebat een belangrijk thema te maken voor de verkiezingen van 2024, zodat de partijen op voorhand kleur bekennen en niet na de verkiezingen stiekem verplichte gemeentefusies invoeren zonder dat de burgers daarover hun stem kunnen laten horen.

De burgemeester van Glabbeek benadrukt ook dat de bestuurs- en slagkracht van een gemeente niets te maken heeft met de grootte van die gemeente. ‘Belangrijker is de visie, inzet, zuinigheid, daadkracht en bestuurskwaliteit van de lokale bestuurders. De sleutel van goed bestuur ligt daarom voornamelijk bij het (politieke) personeel in een gemeente en absoluut niet bij de grootte van een dorp’, klinkt het.