Nafi Thiam wint negende (!) opeenvolgende Gouden Spike, ook Bashir Abdi weer laureaat

Het Gala van de Gouden Spike in Mechelen heeft de verwachtte laureaten gekregen. Nafi Thiam en Bashir Abdi volgden zichzelf op als beste Belgische atleten. Voor Thiam is het al de negende opeenvolgende Gouden Spike, voor Abdi de derde.

Geen verrassingen tijdens de uitreiking in het Congres- en Erfgoedcentrum in Mechelen, maar dezelfde winnaars als de voorbije jaren. Nafi Thiam dankt haar Gouden Spike aan haar Europese én wereldtitel op de zevenkamp afgelopen zomer. Bashir Abdi veroverde WK-brons op de marathon.

‘Het blijft een hele eer’, zei Thiam in een ingesproken video vanop trainingsstage in Zuid-Afrika. ‘Het was een prachtig seizoen waar ik heel trots op ben. Momenteel werk ik hard richting Parijs 2024, mijn volgende grote doel.’

Abdi was wel aanwezig in Mechelen. ‘Aan de top geraken is moeilijk, maar aan de top blijven is nog moeilijker, dus ik ben trots dat ik mijn olympisch brons heb kunnen bevestigen’, zei hij. ‘Met drie marathons was 2022 wel een beetje té zwaar voor mij. Ik heb sinds oktober twee maanden niet gelopen, terwijl ik normaal maar drie weken rust neem. Vanaf nu staat alles in functie van Parijs 2024. Volgend jaar zal de focus wat meer op snelheid liggen, en loop ik maar één of twee marathons.’

Na zijn bronzen medaille op de Spelen in Tokio bevestigde Bashir Abdi zijn topvorm dit jaar. Foto: BELGA

De Zilveren Spike ging bij de vrouwen naar Noor Vidts, met dank aan haar wereldtitel indoor op de vijfkamp. De Bronzen Spike was voor Cynthia Bolingo, die op de Memorial Van Damme het Belgisch record op de 400 meter verbeterde.

Bij de mannen was de Zilveren Spike voor Julien Watrin, die meermaals het Belgisch record op de 400 meter horden aanscherpte en zesde eindigde op het EK in München. De Bronzen Spike ging enigszins verrassend naar Eliott Crestan, die op de Memorial Van Damme een toptijd neerzette op de 800 meter en de finale haalde op het EK in München.

Belgian Cheetah Helena Ponette werd uitgeroepen tot Rising Star. Bij de mannen viel die eer 400 meterhordeloper Mimoun Abdoul Wahab te beurt. De Belgian Tornados zijn de Ploeg van het Jaar. De G-atleet van het Jaar is Roger Habsch.