Tom Pidcock wint in Boom na zware val van Mathieu van der Poel

Wereldkampioen Tom Pidcock heeft de Superprestigecross in Boom gewonnen voor Van der Haar en Iserbyt. Mathieu van der Poel ging zwaar onderuit in een bocht, maar reed de cross in de achtergrond uit.

Al in de eerste ronde scheidden wereldkampioen Tom Pidcock en Mathieu van der Poel zich af van de rest en bij de eerste passage aan de finish hadden ze al zeven seconden voorsprong op Lars van der Haar en co. Zijn entree in het veldrijden met winst in de Wereldbeker van Hulst afgelopen zondag had de honger van Van Der Poel aangewakkerd, maar wie te veel op zijn vork neemt, kan zich ook verslikken.

Van der Poel nam risico’s en schoof onderuit in een bocht na de materiaalzone aan het begin van de tweede ronde. Hij belandde met zijn linkerknie op de kasseitjes en nam Tom Pidcock mee. De Britse wereldkampioen kon snel zijn weg vervolgen, maar Van Der Poel was fel aangeslagen en had even tijd nodig om te bekomen. Zijn linkerschoen was beschadigd, maar de Nederlander herstelde die zelf en wisselde van fiets. Op dat moment was hij teruggeslagen naar de op twee na laatste plaats. De zege kon hij dan al op zijn buik schrijven.

Voorin reed Tom Pidcock weg van alles en iedereen. Bij het ingaan van de vierde ronde bedroeg zijn voorsprong 24 seconden. Van Der Poel volgde op 3 minuten en 13 seconden, maar had het gashendel weer opengetrokken. Adrenaline is een krachtige pijnstiller en de herwonnen moed van Van Der Poel was goed nieuws met het oog op het eerste duel tussen Van Der Poel en Van Aert in het veld, morgen in de Wereldbeker van Antwerpen. Van Der Poel raapte de ene na de andere tegenstander op en was in de achtergrond zowaar sneller dan de onbedreigde leider Pidcock.

De strijd voor de podiumplaatsen werd uitgevochten door Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar en was hevig en vermakelijk. Laurens Sweeck volgde kort daarachter.

Van Der Haar versnelde en enkel Iserbyt kon aanpikken, al was dat tussen hangen en wurgen. Tom Pidcock drukte het tempo, maar liet het tweetal nooit echt weer in koers komen. Net als vorige week in Kortrijk schreef Pidcock de zaterdagcross op zijn naam. Van der Haar werd tweede, Iserbyt derde. Als Mathieu van der Poel niet te veel hinder heeft van zijn val, kan hij morgen revanche proberen nemen in Antwerpen. Daar zal, voor het eerst dit seizoen, ook Wout Van Aert aan de start staan.