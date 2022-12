Verrassende Aniek van Alphen klopt Denise Betsema in Superprestigecross Boom

Aniek van Alphen heeft de Superprestigecross in Boom verrassend gewonnen. De 23-jarige Nederlandse haalde het van Denise Betsema in de sprint na een spannende strijd. Betsema neemt wel de leiding in de Superprestige over.

Het parcours op het provinciaal recreatiedomein in Boom - waar ook het muziekfestival Tomorrowland elke zomer doorgaat - lag er helemaal anders bij dan vorig jaar. Toen was het ploeteren in diepe modder, nu kregen we een snelle cross op mooi groen gras.

Lucinda Brand, de leidster in de Superprestige, moest vanaf de eerste ronde achtervolgen. De 33-jarige Nederlandse was ziekjes, maar stond toch aan de start. Tijdens de tweede ronde nam brand de wijze beslissing om ermee te stoppen. Daardoor verliest ze haar leidersplaats.

De verschillen werden al groot tijdens de eerste ronde. Shirin van Anrooij gaf er al een stevige lap op. Kata Blanka Vas en Denise Betsema waren de enige die nog konden volgen.

Het trio voorin hield elkaar goed in evenwicht, elk om de beurt probeerden ze ervandoor te glippen. In ronde vier nam Betsema afstand, tot ze achteraan lek stond. Dikke pech en vanuit de achtergrond kwam Aniek van Alphen uit het niets aansluiten.

Van Alphen leek over een stel superbenen te beschikken en stoomde door. Betsema kwam wel aansluiten, maar kon de sprint niet meer winnen.